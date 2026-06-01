Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
01.06.2026 13:33

Dwa lata refundacji in vitro. MZ zwiększy dofinansowanie o 100 mln zł

Dzięki procedurze in vitro urodziło się 15 tys. obywatelek i obywateli - powiedział w poniedziałek na spotkaniu z okazji drugiej rocznicy przywrócenia refundowania in vitro premier Donald Tusk. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała, że finansowanie programu wzrośnie do 600 mln rocznie.

Szefowa resortu zdrowia podkreśliła, że program ma kluczowe znaczenie nie tylko dla par borykających się z klasyczną niepłodnością, ale także dla osób przechodzących ciężkie terapie, m.in. onkologiczne. Sobierańska-Grenda wskazała, że programem objęto już 40 tys. par.

– Roczne finansowanie programu wzrośnie z 500 do 600 milionów złotych – zapewniła minister.

– Dzień dziecka z dziećmi, które były upragnionym skarbem dla was wszystkich – powiedział premier Donald Tusk, zwracając się do rodziców dzieci poczętych z in vitro. Dodał, że państwu bardzo zależy na tym, aby w Polsce rodziło się jak najwięcej dzieci i by miały one zapewnioną jak najlepszą opiekę. Wskazał przy tym na realny wpływ programu na sytuację ludnościową kraju.

- To jest 15 tysięcy młodych obywatelek i młodych obywateli, którzy urodzili się dzięki tej procedurze, dzięki in vitro. W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie – to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów – zaznaczył Tusk.

Leczenie metodą in vitro jest refundowane od dwóch lat. Ma potrwać co najmniej do 2028 roku

Cierpiące na niepłodność pary od 1 czerwca 2024 r. mogą korzystać z państwowej refundacji leczenia metodą in vitro. Program Ministerstwa Zdrowia powstał na mocy uchwalonej pod koniec 2023 r. ustawy przewidującej, że rocznie na refundację in vitro państwo przeznaczać będzie co najmniej 500 mln zł. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 r. i kosztować łącznie 2,5 mld zł.

Program refundacji przeznaczony jest dla par, które są w związku małżeńskim lub tych, które zadeklarują, że są we wspólnym pożyciu. Warunkiem jest, że w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu stwierdzono u nich niepłodność lub była ona nieskutecznie leczona. Program jest także dla tych par, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki utworzone w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Obowiązujące w programie kryterium wieku to 42 lata dla kobiet, które korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia, 45 – dla kobiet, które korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka, oraz 55 lat dla mężczyzn.

Źródło: PAP

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zwiększenie rocznego budżetu na program leczenia metodą in vitro o 100 mln zł. Fot. PAP/Marcin Bielecki
