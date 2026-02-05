EBC zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe bez zmian

Europejski Bank Centralny (EBC) pozostawił stopy procentowe bez zmian. Takiej decyzji spodziewali się analitycy.

Po tym, jak Rada Prezesów ECB zdecydowała się nie zmieniać poziomu stóp na swoim pierwszym posiedzeniu w tym roku, będą one wynosić:

stopa depozytowa – 2 proc.,

stopa refinansowa – 2,15 proc.,

stopa lombardowa – 2,4 proc.

To piąte posiedzenie z rzędu, w czasie którego Rada zdecydowała o utrzymaniu stóp bez zmian. W tym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 175 pb.

„Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o utrzymaniu trzech kluczowych stóp procentowych EBC bez zmian. Zaktualizowana ocena Rady ponownie potwierdza, że ​​inflacja powinna ustabilizować się na poziomie 2 proc. w średnim okresie" – wskazano w komunikacie Rady po posiedzeniu.

„Gospodarka pozostaje odporna w trudnym otoczeniu globalnym. Niskie bezrobocie, solidne bilanse sektora prywatnego, stopniowe zwiększanie wydatków publicznych na obronność i infrastrukturę oraz utrzymujące się skutki poprzednich obniżek stóp procentowych wspierają wzrost gospodarczy" – wskazuje EBC.

„Jednocześnie perspektywy są nadal niepewne, w szczególności ze względu na utrzymującą się niepewność w globalnej polityce handlowej i napięcia geopolityczne" – podkreślił bank.

Stopy bez zmian mimo styczniowego spadku inflacji

Według wstępnych danych Eurostatu, inflacja w strefie euro spadła w styczniu 2026 r. do 1,7 proc. w ujęciu rocznym z 2 proc. odnotowanych w grudniu. W dół inflację ciągnął przede wszystkim dalszy spadek cen energii. Cel inflacyjny EBC wynosi 2 proc.

„Odczyt był zgodny z oczekiwaniami. Inflacja bazowa, bez żywności, energii i używek obniżyła się nieznacznie do 2,2 proc. w ujęciu rocznym z 2,3 proc. w ujęciu rocznym w grudniu, kontynuując powolny trend spadkowy i była najniższa od końca 2021 r. Główną składową podbijającą inflację pozostają usługi, które w ostatnich miesiącach miały również największy dodatni wkład do inflacji rocznej" – skomentowali odczyt analitycy banku PKO BP.

„Z perspektywy polityki pieniężnej EBC, w tym wyniku dzisiejszego posiedzenia EBC, dane nie powinny mieć istotnego znaczenia. EBC w praktyce zakończył dotychczasowy cykl obniżek, ale kontynuacja umocnienia euro wobec dolara oraz ewentualne zaskoczenia inflacją w dół mogłyby skłonić Radę Prezesów do rewizji tego podejścia w przyszłości" – wskazali w komentarzu przed posiedzeniem EBC.

Obniżki nie spodziewali się również ekonomiści ING. „Nie oczekujemy obniżki stóp procentowych ze strony EBC, ale będziemy uważnie śledzić wszelkie zmiany w komunikacji dotyczące funkcji reakcji, zwłaszcza w odniesieniu do silniejszego euro" – wskazali przed spotkaniem Rady Prezesów.

„Chociaż prognozy wzrostu gospodarczego pozostają w dużej mierze stabilne, ostatnie niepokoje na rynkach walutowych i energii wyraźnie nie są wystarczające, aby wywołać jakąkolwiek natychmiastową reakcję. Jednak po uwypukleniu niepewności wokół 'dobrej pozycji' EBC, rynek odnotował w tym roku tendencję do łagodzenia polityki pieniężnej. Implikowane prawdopodobieństwo obniżki w tym roku szacuje się na 25 proc." – dodali analitycy ING.