Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.02.2026
NEWSROOM XYZ
05.02.2026 14:17

EBC zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe bez zmian

Europejski Bank Centralny (EBC) pozostawił stopy procentowe bez zmian. Takiej decyzji spodziewali się analitycy.

Po tym, jak Rada Prezesów ECB zdecydowała się nie zmieniać poziomu stóp na swoim pierwszym posiedzeniu w tym roku, będą one wynosić:

  • stopa depozytowa – 2 proc.,
  • stopa refinansowa – 2,15 proc.,
  • stopa lombardowa – 2,4 proc.

To piąte posiedzenie z rzędu, w czasie którego Rada zdecydowała o utrzymaniu stóp bez zmian. W tym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 175 pb.

„Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o utrzymaniu trzech kluczowych stóp procentowych EBC bez zmian. Zaktualizowana ocena Rady ponownie potwierdza, że ​​inflacja powinna ustabilizować się na poziomie 2 proc. w średnim okresie" – wskazano w komunikacie Rady po posiedzeniu.

„Gospodarka pozostaje odporna w trudnym otoczeniu globalnym. Niskie bezrobocie, solidne bilanse sektora prywatnego, stopniowe zwiększanie wydatków publicznych na obronność i infrastrukturę oraz utrzymujące się skutki poprzednich obniżek stóp procentowych wspierają wzrost gospodarczy" – wskazuje EBC.

„Jednocześnie perspektywy są nadal niepewne, w szczególności ze względu na utrzymującą się niepewność w globalnej polityce handlowej i napięcia geopolityczne" – podkreślił bank.

Stopy bez zmian mimo styczniowego spadku inflacji

Według wstępnych danych Eurostatu, inflacja w strefie euro spadła w styczniu 2026 r. do 1,7 proc. w ujęciu rocznym z 2 proc. odnotowanych w grudniu. W dół inflację ciągnął przede wszystkim dalszy spadek cen energii. Cel inflacyjny EBC wynosi 2 proc.

„Odczyt był zgodny z oczekiwaniami. Inflacja bazowa, bez żywności, energii i używek obniżyła się nieznacznie do 2,2 proc. w ujęciu rocznym z 2,3 proc. w ujęciu rocznym w grudniu, kontynuując powolny trend spadkowy i była najniższa od końca 2021 r. Główną składową podbijającą inflację pozostają usługi, które w ostatnich miesiącach miały również największy dodatni wkład do inflacji rocznej" – skomentowali odczyt analitycy banku PKO BP.

„Z perspektywy polityki pieniężnej EBC, w tym wyniku dzisiejszego posiedzenia EBC, dane nie powinny mieć istotnego znaczenia. EBC w praktyce zakończył dotychczasowy cykl obniżek, ale kontynuacja umocnienia euro wobec dolara oraz ewentualne zaskoczenia inflacją w dół mogłyby skłonić Radę Prezesów do rewizji tego podejścia w przyszłości" – wskazali w komentarzu przed posiedzeniem EBC.

Obniżki nie spodziewali się również ekonomiści ING. „Nie oczekujemy obniżki stóp procentowych ze strony EBC, ale będziemy uważnie śledzić wszelkie zmiany w komunikacji dotyczące funkcji reakcji, zwłaszcza w odniesieniu do silniejszego euro" – wskazali przed spotkaniem Rady Prezesów.

„Chociaż prognozy wzrostu gospodarczego pozostają w dużej mierze stabilne, ostatnie niepokoje na rynkach walutowych i energii wyraźnie nie są wystarczające, aby wywołać jakąkolwiek natychmiastową reakcję. Jednak po uwypukleniu niepewności wokół 'dobrej pozycji' EBC, rynek odnotował w tym roku tendencję do łagodzenia polityki pieniężnej. Implikowane prawdopodobieństwo obniżki w tym roku szacuje się na 25 proc." – dodali analitycy ING.

Szefowa EBC Christine Lagarde
EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian. Na zdjęciu prezeska EBC Christine Lagarde. Fot. EPA/GIAN EHRENZELLER. Dostawca: PAP/EPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 5 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Poparcie dla polexitu wyszło z marginesu. Już niemal połowa elektoratu PiS i Konfederacji chce wyjścia Polski z UE
Za polskimi oknami trzyma mocny mróz. Dużo wyższą temperaturę możemy za to odnotować na polskiej prawicy. Szczególnie tam, gdzie nasz wzrok sięga nieco rzadziej – czyli w elektoraty partyjne. Najnowsze badania potwierdzają bowiem, że już jedna czwarta Polaków chce polexitu. Co ciekawsze – w tym niemal połowa elektoratów PiS i Konfederacji. Czy euroentuzjaści mają się czego obawiać?
04.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Zmiany w gdyńskim porcie. Odwołano dwoje członków zarządu
KPRM i MON mają dosyć. Z zarządu Portu Morskiego Gdynia odwołano dwoje jego członków: Mirosława Czapiewskiego i Katarzynę Gruszecką-Spychałę. To duża zmiana. Oboje byli wiceprezesami zarządu spółki.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Założyciel zbrojeniowej Czechoslovak Group wchodzi do polskich portów morskich
Czeski inwestor Jaroslav Strnad oraz słowacki fundusz J&T są coraz bliżej przejęcia pakietu akcji OT Logistics. Włączenie największego polskiego operatora portowego do międzynarodowej grupy kapitałowej umożliwiłoby połączenie infrastruktury nad Bałtykiem z portem w Rijece w Chorwacji. Dla polskiej spółki oznaczałoby to szansę na poprawę trudnej sytuacji finansowej.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Turniej sześciu miast o kosmiczną placówkę ESA i gigainwestycję AI. Gdańsk wysunął się na czoło
Gdańsk dołącza do sieci inkubatorów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Wygrał konkurs, pokonując Kraków i Wrocław. Za kilka tygodni okaże się, czy to zwiększyło, czy zniszczyło szanse Pomorza na zlokalizowanie tam także polskiego centrum technologicznego ESA. O tę i jeszcze jedną prestiżową i wielkobudżetową inwestycję walczy sześć miast.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
USA montują koalicję dla minerałów krytycznych. Chcą cen minimalnych
J.D. Vance zaprezentował inicjatywę bloku handlowego sojuszników i partnerów. Ma chronić rynek minerałów krytycznych przed destabilizacją cen
04.02.2026