EBI sfinansuje drugą największą farmę wiatrową w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Tauron podpisały dziś umowę kredytową. Finansowanie w wysokości 1,12 mld zł zostanie przeznaczone na budowę drugiej największej elektrowni wiatrowej w Polsce. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2027 r.

Elektrownia wiatrowa Tauron. Fot. mat. prasowe Tauron

Nakłady inwestycyjne zostaną przeznaczone na budowę Farmy Wiatrowej Miejska Górka, która stanie się drugą co do wielkości tego typu instalacją w Polsce. Projekt o mocy 190,8 MW będzie odpowiadać rocznemu zużyciu ok. 200 tys. gospodarstw domowych.

Farma będzie składać się z 50 turbin, każda z nich będzie miał moc 3,6 MW. Finansowanie pozwoli sfinansować ponad połowę całkowitych kosztów budowy, która już dobiega końca.

Tauron już teraz osiągnął 1000 MW mocy z OZE. Grupa dysponuje 16 farmami wiatrowymi oraz 4 farmami fotowoltaicznymi.

Finansowanie pozwoli na realizację strategii transformacji energetycznej

Budowa elektrowni wiatrowej Tauron ma strategicznie znaczenie dla giganta energetycznego. Pozwoli ona na realizację strategii transformacji energetycznej, co zwiększy udział Tauronu w miksie energetycznym Polski.

– Elektrownia wiatrowa budowana przez Tauron jest znakomitym przykładem ambitnych projektów z zakresu transformacji energetycznej, które wzmacniają pozycję Europy wobec wyzwań przyszłości. Rozwój źródeł odnawialnych zabezpiecza dostawy czystej energii do gospodarstw domowych i pomaga europejskiemu przemysłowi budować konkurencyjność – powiedział Marko Primorac, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność w Polsce.

Projekt będzie jak dotąd największą lądową farmą wiatrową Taurona, która jest kolejnym etapem osiągnięcia neutralności klimatycznej przez grupę.

– Finansowanie pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowi istotne wsparcie dla realizacji transformacji energetycznej Grupy Tauron oraz potwierdza zaufanie instytucji finansowych do naszych strategicznych projektów inwestycyjnych – powiedział Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

EBI jest wieloletnim partnerem finansowym Grupy Tauron Obecna umowa – po finansowaniu z 2021 roku o wartości 2,8 mld zł – jest drugą największą umową kredytową zawartą pomiędzy Tauronem a EBI.

Warunki finansowania inwestycji

Przed każdą transzą finansowania, EBI będzie indywidualnie ustalało wysokość oprocentowania. Spłata kredytu nastąpi w ratach, w okresie do 18 lat od daty uruchomienia środków.

Grupa EBI przeznaczyła dwie trzecie całego nowego finansowania na zielone projekty. Aktualnie finansuje ona ok. 50 proc. inwestycji w europejskie sieci energetyczne. Wspiera również co piątą elektrownię słoneczną w budowie i co trzeci projekt lądowej energetyki wiatrowej oraz większość morskich farm wiatrowych.