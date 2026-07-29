Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.07.2026
NEWSROOM XYZ
29.07.2026 15:03

EBI sfinansuje drugą największą farmę wiatrową w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Tauron podpisały dziś umowę kredytową. Finansowanie w wysokości 1,12 mld zł zostanie przeznaczone na budowę drugiej największej elektrowni wiatrowej w Polsce. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2027 r.

Elektrownia wiatrowa Tauron. Fot. źródła prasowe
Elektrownia wiatrowa Tauron. Fot. mat. prasowe Tauron

Nakłady inwestycyjne zostaną przeznaczone na budowę Farmy Wiatrowej Miejska Górka, która stanie się drugą co do wielkości tego typu instalacją w Polsce. Projekt o mocy 190,8 MW będzie odpowiadać rocznemu zużyciu ok. 200 tys. gospodarstw domowych.

Farma będzie składać się z 50 turbin, każda z nich będzie miał moc 3,6 MW. Finansowanie pozwoli sfinansować ponad połowę całkowitych kosztów budowy, która już dobiega końca.

Tauron już teraz osiągnął 1000 MW mocy z OZE. Grupa dysponuje 16 farmami wiatrowymi oraz 4 farmami fotowoltaicznymi.

Finansowanie pozwoli na realizację strategii transformacji energetycznej

Budowa elektrowni wiatrowej Tauron ma strategicznie znaczenie dla giganta energetycznego. Pozwoli ona na realizację strategii transformacji energetycznej, co zwiększy udział Tauronu w miksie energetycznym Polski.

– Elektrownia wiatrowa budowana przez Tauron jest znakomitym przykładem ambitnych projektów z zakresu transformacji energetycznej, które wzmacniają pozycję Europy wobec wyzwań przyszłości. Rozwój źródeł odnawialnych zabezpiecza dostawy czystej energii do gospodarstw domowych i pomaga europejskiemu przemysłowi budować konkurencyjność – powiedział Marko Primorac, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność w Polsce.

Projekt będzie jak dotąd największą lądową farmą wiatrową Taurona, która jest kolejnym etapem osiągnięcia neutralności klimatycznej przez grupę.

– Finansowanie pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowi istotne wsparcie dla realizacji transformacji energetycznej Grupy Tauron oraz potwierdza zaufanie instytucji finansowych do naszych strategicznych projektów inwestycyjnych – powiedział Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

EBI jest wieloletnim partnerem finansowym Grupy Tauron Obecna umowa – po finansowaniu z 2021 roku o wartości 2,8 mld zł – jest drugą największą umową kredytową zawartą pomiędzy Tauronem a EBI.

Warunki finansowania inwestycji

Przed każdą transzą finansowania, EBI będzie indywidualnie ustalało wysokość oprocentowania. Spłata kredytu nastąpi w ratach, w okresie do 18 lat od daty uruchomienia środków.

Grupa EBI przeznaczyła dwie trzecie całego nowego finansowania na zielone projekty. Aktualnie finansuje ona ok. 50 proc. inwestycji w europejskie sieci energetyczne. Wspiera również co piątą elektrownię słoneczną w budowie i co trzeci projekt lądowej energetyki wiatrowej oraz większość morskich farm wiatrowych.

Jak powstaje pierwsza polska morska farma wiatrowa Baltic Power?
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Producent transformatorów szykuje się na boom inwestycyjny w energetyce
Hitachi Energy rozbudowuje polskie moce produkcyjne urządzeń dla energetyki. Transformatory z łódzkiej fabryki trafiają m.in. do centrów danych w USA, a wkrótce zasilą też wiatraki na Bałtyku. – Mamy…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor SWPS: Państwo powinno współfinansować badania uczelni niepublicznych. Matching funds zamiast jałmużny (WYWIAD)
Na uczelnie niepubliczne, na których uczy się jedna trzecia wszystkich studentów w Polsce, przypada zaledwie 0,06 proc. publicznych wydatków na badania naukowe w szkolnictwie wyższym. – Chcemy, żeby…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec połowów wielorybów w Islandii? Rząd szykuje zakaz
Firma Hvalur hf. rozpoczęła sezon połowów wielorybów i zabiła już dwa płetwale zwyczajne. Jednocześnie rząd islandzki przygotowuje przepisy, które mogą zakazać tej praktyki w kolejnych sezonach.
28.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polacy żyją coraz dłużej, ale różnice między płciami i regionami są wciąż duże. I paradoksalne
Oczekiwana długość życia w Polsce systematycznie rośnie, jednak średnia dla kraju nie oddaje skali wewnętrznego zróżnicowania. Kobiety żyją znacznie dłużej niż mężczyźni, mieszkańców poszczególnych…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Jak BMW chce walczyć z chińską konkurencją? Firma uruchamia własną fabrykę baterii w USA
BMW chce uniezależnić się od chińskich baterii do samochodów elektrycznych. Dlatego niedaleko swojej fabryki w amerykańskim Spartanburgu niemiecki koncern uruchamia własny zakład, produkujący ogniwa…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Fałszywe decyzje, prawdziwe konsekwencje. Nowe ryzyka dla zarządów spółek
Członek zarządu spółki kupującej towar otrzymał od sprzedawcy prośbę o zmianę numeru rachunku bankowego. Wiadomość była poprawna językowo, odpowiadała stylowi wcześniejszej korespondencji i nie…
28.07.2026