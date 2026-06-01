Eksperci uspokajają: samochody elektryczne nie płoną częściej niż spalinowe

Eksperci przeanalizowali dane o pożarach samochodów elektrycznych Państwowej Straży Pożarnej. Wynika z nich, że ryzyko zapłonu BEV wcale nie jest wyższe od samochodów z innym napędem.

Firma F5A podaje, że w Polsce w pierwszym kwartale 2026 r. spłonęło 2315 pojazdów spalinowych, 26 hybrydowych i 14 pojazdów elektrycznych. To 0,59 proc. wszystkich pożarów aut. Do tego od 2020 r. spaliło się 120 elektryków przy 58 tys. pożarów samochodów spalinowych.

Do tego z danych PSP wynika, że wskaźnik pożarów elektryków na 1000 zarejestrowanych pojazdów to 0,097. To takie same dane jak w przypadku pojazdów spalinowych. Jedynie te z napędem wodorowym płoną rzadziej – wskaźnik ten wynosi dla nich 0,017 proc.

– Dane za pierwszy kwartał 2026 r. są bardzo spójne z tym, co obserwujemy od kilku lat. Udział pojazdów elektrycznych w pożarach pozostaje niski, a wskaźniki ryzyka nie odbiegają od innych typów napędu – wyjaśnia Albert Kania z F5A New Mobility Research & Consulting.

Jego zdaniem nawet jeśli liczba pożarów wzrosła do 14 w 2026 r. z 11 m/m, to spadł jednocześnie wskaźnik liczby pożarów. – Równolegle park osobowych i dostawczych elektryków w Polsce powiększył się o niemal dwie trzecie – z ok. 87 tys. do ponad 143 tys. szt. Oznacza to, że wraz ze wzrostem floty realne ryzyko pożaru maleje, a nie rośnie – ocenił.

PSP: Naturalny ale spokojny przyrost zdarzeń z elektrykami

– Obserwujemy naturalny, ale spokojny przyrost liczby zdarzeń związanych z pojazdami o napędzie elektrycznym oraz hybrydowym. Należy dodać, że w naszych danych mamy odnotowanych 19 pożarów BEV w pierwszym kwartale 2026 r., jednak w czterech z nich uczestniczyły pojazdy typu melex lub wózki przemysłowe. Odnotowaliśmy również dwa pożary tego samego samochodu w odstępie dwóch dni – co jest dla nas cenną lekcją przypominającą, że zagrożenie w przypadku uszkodzenia akumulatora pojazdu może nadejść z opóźnieniem – ocenił z kolei st. bryg. Tomasz Jonio z Komendy Głównej PSP.

Dodał, że zasady postępowania strażaków wobec pożarów elektryków i hybryd są skuteczne, jak pokazuje praktyka i dane.

„Raport Bezpieczeństwa Pożarowego EV" wydawany jest kwartalnie przez F5A New Mobility Research & Consulting przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz Polskim Stowarzyszeniem Nowej Mobilności.