Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
NEWSROOM XYZ
01.06.2026 08:27

Eksperci uspokajają: samochody elektryczne nie płoną częściej niż spalinowe

Eksperci przeanalizowali dane o pożarach samochodów elektrycznych Państwowej Straży Pożarnej. Wynika z nich, że ryzyko zapłonu BEV wcale nie jest wyższe od samochodów z innym napędem.

Firma F5A podaje, że w Polsce w pierwszym kwartale 2026 r. spłonęło 2315 pojazdów spalinowych, 26 hybrydowych i 14 pojazdów elektrycznych. To 0,59 proc. wszystkich pożarów aut. Do tego od 2020 r. spaliło się 120 elektryków przy 58 tys. pożarów samochodów spalinowych.

Do tego z danych PSP wynika, że wskaźnik pożarów elektryków na 1000 zarejestrowanych pojazdów to 0,097. To takie same dane jak w przypadku pojazdów spalinowych. Jedynie te z napędem wodorowym płoną rzadziej – wskaźnik ten wynosi dla nich 0,017 proc.

– Dane za pierwszy kwartał 2026 r. są bardzo spójne z tym, co obserwujemy od kilku lat. Udział pojazdów elektrycznych w pożarach pozostaje niski, a wskaźniki ryzyka nie odbiegają od innych typów napędu – wyjaśnia Albert Kania z F5A New Mobility Research & Consulting.

Jego zdaniem nawet jeśli liczba pożarów wzrosła do 14 w 2026 r. z 11 m/m, to spadł jednocześnie wskaźnik liczby pożarów. – Równolegle park osobowych i dostawczych elektryków w Polsce powiększył się o niemal dwie trzecie – z ok. 87 tys. do ponad 143 tys. szt. Oznacza to, że wraz ze wzrostem floty realne ryzyko pożaru maleje, a nie rośnie – ocenił.

PSP: Naturalny ale spokojny przyrost zdarzeń z elektrykami

– Obserwujemy naturalny, ale spokojny przyrost liczby zdarzeń związanych z pojazdami o napędzie elektrycznym oraz hybrydowym. Należy dodać, że w naszych danych mamy odnotowanych 19 pożarów BEV w pierwszym kwartale 2026 r., jednak w czterech z nich uczestniczyły pojazdy typu melex lub wózki przemysłowe. Odnotowaliśmy również dwa pożary tego samego samochodu w odstępie dwóch dni – co jest dla nas cenną lekcją przypominającą, że zagrożenie w przypadku uszkodzenia akumulatora pojazdu może nadejść z opóźnieniem – ocenił z kolei st. bryg. Tomasz Jonio z Komendy Głównej PSP.

Dodał, że zasady postępowania strażaków wobec pożarów elektryków i hybryd są skuteczne, jak pokazuje praktyka i dane.

„Raport Bezpieczeństwa Pożarowego EV" wydawany jest kwartalnie przez F5A New Mobility Research & Consulting przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz Polskim Stowarzyszeniem Nowej Mobilności.

Chińskie władze: osiągnięto porozumienie z UE ws. ceł na samochody elektryczne ł
Ładowanie samochodu elektrycznego
Eksperci uspokajają - samochody elektryczne nie płoną częściej niż spalinowe. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Sesja zbliża się wielkimi krokami. A z nią stres, przemęczenie i wypalenie
Stres, zaburzenia snu i wypalenie są wśród polskich studentów na porządku dziennym. Nadchodząca sesja egzaminacyjna może tylko pogłębić te problemy. Sprawdzamy, jakimi sposobami poradzić sobie z…
30.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Spór o ZUS dla artystów. „Wybieramy między opłaceniem czynszu a składką”
Prawicowy politycy piszą o „finansowaniu nierobów”, branża z kolei o zapewnieniu minimum zabezpieczenia socjalnego. Przyjęcie przez rząd projektu o składkach dla artystów wywołało burzę w sieci.
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rzecznik Finansowy: Banki nie powinny czekać, aż klienci stracą cierpliwość i pójdą do sądów (WYWIAD)
Czy czeka nas powtórka historii frankowiczów? Wyrok TSUE ws. kredytów konsumenckich to nowy rozdział w walce o darmowy kredyt. Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak ostrzega, że banki nie mogą już…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polska eksportuje na Ukrainę coraz więcej. Co to mówi o potrzebach wojennej gospodarki?
Od wybuchu wojny wartość polskiego eksportu na Ukrainę wzrosła ponad dwukrotnie – z 6,3 mld euro w 2021 r. do blisko 14 mld euro w ostatnich 12 miesiącach. Struktura tego eksportu jest wymowna:…
01.06.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Zagraniczni lekarze coraz częściej wybierają Polskę. Ilu ich mamy?
Jeszcze w 2015 roku co pięćdziesiąty lekarz w Polsce kończył studia za granicą. Dziś dotyczy to co osiemnastego medyka.
01.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Francuscy przedsiębiorcy na skraju wyczerpania
Jeszcze kilka lat temu francuski przedsiębiorca był symbolem odporności: przetrwał pandemię, kryzys energetyczny, inflację i kolejne fale regulacji z Brukseli i Paryża. Dziś ten obraz zaczyna pękać.…
31.05.2026