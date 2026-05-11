Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.05.2026
NEWSROOM XYZ
11.05.2026 14:37

Ekspert: płaca minimalna w 2027 r. wzrośnie. „To efekt danych GUS”

Opublikowane w poniedziałek dane GUS oznaczają, że gwarantowany poziom płacy minimalnej w 2027 r. wzrośnie – przekazał Łukasz Kozłowski, ekonomista i członek rady nadzorczej ZUS.

„Z dzisiejszych danych GUS wynika, że relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2026 r. utrzymała się powyżej granicy 50 proc. Oznacza to, że gwarantowany ustawowo poziom płacy minimalnej na 2027 r. wyniesie 4860,47 zł” – tłumaczył główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej ZUS Łukasz Kozłowski.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

GUS podał w poniedziałek, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I kw. wzrosło o 6,7 proc. r/r do 9562,88 zł.

Ostateczną wysokość płacy minimalnej ustala rząd po konsultacjach w ramach Rady Dialogu Społecznego. Pierwsza taka dyskusja ma odbyć się w czwartek, 14 maja.

W 2026 r. płaca minimalna wynosi 4806 zł.

Źródło: PAP, XYZ

Student na etacie zarabia więcej niż pracownik z doświadczeniem
pieniądze
Dane GUS oznaczają, że gwarantowany poziom płacy minimalnej w 2027 r. wzrośnie – przekazał Łukasz Kozłowski.
PAP/Marcin Bielecki
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek mieszkań utknął. Kupujący i deweloperzy czekają na ruch drugiej strony
Spowolnienie rynku najmu zaczyna wpływać na cały sektor nieruchomości. Malejąca rentowność mieszkań, rosnące koszty utrzymania i niepewność regulacyjna mogą skłonić część inwestorów do sprzedaży…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ukraińcy mają w zasięgu jedną czwartą Rosji. Jakie mogą być kolejne cele dronów?
Ukraińskie drony stały się w ostatnim czasie przekleństwem dla Rosji i jej przemysłu naftowego – od Morza Czarnego po Bałtyk. Kreml sięga po nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, ale Ukraińcy mają już…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Francja uderza w reklamy leków na otyłość. Milionowe kary dla big pharmy
Francuski regulator rynku leków zaostrza kurs wobec marketingu farmaceutycznego. Decyzja o dużych karach pieniężnych z 4 maja uderza w dwóch globalnych gigantów — Novo Nordisk i Eli Lilly.…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kolejne odwołania na największym kolejowym przetargu. Rail Baltica odsuwa się w czasie
Modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk, największej w historii inwestycji kolejowej w Polsce, może nie nastąpić tak szybko. Do Krajowej Izby Odwoławczej napłynęły właśnie kolejne odwołania od…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Redemokratyzacja Węgier? Przykłady ze świata mówią co innego
Péter Magyar obiecał moralne i polityczne odnowienie Węgier, a także przywrócenie standardów demokratycznych. W niewielu państwach świata redemokratyzacja się jednak udała, a w większości z tych, w…
09.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Raport kontrowersyjnej firmy analitycznej dołuje kurs Czechoslovak Group
Wycena Czechoslovak Group spadła od dnia giełdowego debiutu o ponad połowę. Powodem jest raport budzącej kontrowersje amerykańskiej firmy analitycznej Hunterbrook. Mimo to główny akcjonariusz CSG,…
08.05.2026