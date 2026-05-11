Ekspert: płaca minimalna w 2027 r. wzrośnie. „To efekt danych GUS”

Opublikowane w poniedziałek dane GUS oznaczają, że gwarantowany poziom płacy minimalnej w 2027 r. wzrośnie – przekazał Łukasz Kozłowski, ekonomista i członek rady nadzorczej ZUS.

„Z dzisiejszych danych GUS wynika, że relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2026 r. utrzymała się powyżej granicy 50 proc. Oznacza to, że gwarantowany ustawowo poziom płacy minimalnej na 2027 r. wyniesie 4860,47 zł” – tłumaczył główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej ZUS Łukasz Kozłowski.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

GUS podał w poniedziałek, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I kw. wzrosło o 6,7 proc. r/r do 9562,88 zł.

Ostateczną wysokość płacy minimalnej ustala rząd po konsultacjach w ramach Rady Dialogu Społecznego. Pierwsza taka dyskusja ma odbyć się w czwartek, 14 maja.

W 2026 r. płaca minimalna wynosi 4806 zł.

Źródło: PAP, XYZ