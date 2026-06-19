Ekstradycja byłego szefa RARS odroczona. Sąd przesunął rozprawę na wrzesień

Sąd w Londynie zdecydował o odroczeniu do 24 września posiedzenia w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michała Kuczmierowskiego (zgadza się na podawanie nazwiska). Polska prokuratora podejrzewa go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego na wniosek polskich władz, na początku września 2024 r. W lutym 2025 r. brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że były szef RARS może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym. 10 lutego Kuczmierowski wyszedł na wolność.

Decyzja w sprawie ekstradycji miała zapaść już trzykrotnie. Pierwotnie rozprawa miała odbyć się 27 lutego, następnie przełożono ją kolejno na 13 kwietnia z uwagi i później na 19 czerwca.

Jak poinformował PAP w piątek przedstawiciel sądu magistrackiego gminy Westminster, warunki przebywania Kuczmierowskiego na wolności zmodyfikowano tak, by mógł wyjeżdżać do Newcastle. Urzędnik nie wyjaśnił, dlaczego taka modyfikacja była potrzebna.

Obrona byłego szefa RARS starała się o wydanie dla niego listu żelaznego. 10 września 2025 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o taki dokument, mimo trzykrotnie podejmowanych starań prawników. Za każdym razem sprzeciwiała się temu prokuratura. Gdyby Kuczmierowski uzyskał list żelazny, po powrocie do kraju nie zostałby aresztowany aż do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.

Prokuratura bada m.in., czy w RARS - w celu ominięcia procedury zamówień publicznych - nadużywano specjalnych regulacji na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych. Według śledczych preferencyjnie traktowano niektóre podmioty gospodarcze, akceptowano zbyt wysokie ceny towarów, m.in. agregatów prądotwórczych, maseczek ochronnych i innych towarów przeznaczonych do walki z pandemią COVID-19. Śledczy ujawnili też, że część transakcji RARS zawarła mimo negatywnego stanowiska Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Źródło: XYZ, PAP