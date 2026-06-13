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13.06.2026 15:29

Ekwador z okazji mundialu obniża ceny piwa, aby pobudzić konsumpcje

Prezydent Ekwadoru Daniel Noboa ogłosił zniesienie podatku od napojów alkoholowych o umiarkowanym spożyciu, czyli głównie piwa – informuje Bloomberg. Niższe ceny trunku będą obowiązywały do 19 lipca, czyli do końca trwającego w Kanadzie, USA i Meksyku mundialu.

„Zniesiemy specjalny podatek konsumpcyjny ze wszystkich napojów umiarkowanych, w tym piwa, podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. W ten sposób cena piwa spadnie o ponad 20 proc.” – powiedział Noboa cytowany przez agencję.

W Ekwadorze napoje alkohole o umiarkowanym spożyciu to produkty o zawartości 5 lub mniej procent alkoholu. Jak wyjaśnia Bloomberg, taka decyzja władz kraju ma zachęcić konsumentów do większych wydatków w sklepach, restauracjach i barach.

Według firmy inwestycyjnej Jefferies, mundial może wpłynąć na wzrost globalnego spożycia piwa o 568 mln litrów, co odpowiada rocznemu wzrostowi sprzedaży o 0,3 proc. W największym stopniu popularność tego trunku ma wzrosnąć w Europie Zachodniej oraz Ameryce Północnej, gdzie odbywa się turniej.

Dla Ekwadoru trwający mundial będzie piątym, na którym przyszło mu wystąpić. Wcześniej reprezentacja tego kraju grała na mistrzostwach świata w latach 2002, 2006, 2014 oraz 2022.

W ciągu ostatnich dwóch dekad spożycie piwa na głowę w Czechach spadło prawie o jedna czwartą. Mimo to nasi południowi sąsiedzi wciąż piją najwięcej złocistego napoju na świecie. (fot. Martin Divisek)
Prezydent Ekwadoru Daniel Noboa ogłosił zniesienie podatku od napojów alkoholowych o umiarkowanym spożyciu, czyli głównie piwa, na czas mundialu. Fot. Martin Divisek
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