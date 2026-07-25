El País: „off market”, czyli jak się kupuje po cichu luksusowe nieruchomości w Hiszpanii

Wille, kamienice, luksusowe mieszkania... Te nieruchomości w Hiszpanii zmieniają właściciela po cichu mimo astronomicznych kwot. „Off market” na Półwyspie Iberyjskim rośnie w cieniu – relacjonuje El País.

Ceny zaczynają się od 1,5 mln euro, a niektóre transakcje sięgają 12-14 mln euro.

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4 mln euro – za taką kwotę kilka tygodni temu mieniło właściciela luksusowe mieszkanie w centrum Madrytu. Sęk w tym, że nie wiadomo, kim jest nabywca. Ani sprzedawca. A lokal nigdy nie trafił na portale ogłoszeniowe.

Tak właśnie działa hiszpański „off market”. W transakcjach pośredniczą wyspecjalizowane agencje, dzięki którym tzw. high net worth individuals – prezesi dużych firm, sportowcy i politycy – handlują willami, luksusowymi mieszkaniami, kamienicami, historycznymi terenami czy nadmorskimi posiadłościami bez rozgłosu.

Według rozmówcy „El País” hiszpański rynek „off market” odnotował w ostatnich latach wyraźny wzrost.

– W naszym przypadku szacujemy, że w 2025 r. od 20 proc. do 30 proc. transakcji o najwyższej wartości zostało sfinalizowanych bez publikacji ogłoszeń na portalach nieruchomościowych. Jeszcze pięć lat temu transakcje poza rynkiem były praktyką znacznie rzadszą – mówi Álvaro González de La-Hoz, dyrektor generalny Spain Sotheby’s International Realty.

Jak podaje „El País”, najbogatsi decydują się na taki kanał sprzedaży, ponieważ chcą chronić swoją prywatność i zachować dyskrecję. Nawet jeśli oznacza to niższą wartość transakcji.

Według Palomy Pérez Bravo, dyrektor generalnej Dils Lucas Fox, zależność jest prosta: im bardziej wyjątkowa nieruchomość i im ważniejszy sprzedawca, tym większa szansa na transakcję „po cichu”.

Większość tego typu transakcji przypada na Madryt albo region Costa del Sol, zwłaszcza Marbelli.

– Ceny zaczynają się zazwyczaj od 1,5 mln euro, a niektóre transakcje sięgają nawet 12 lub 14 mln euro – dodaje Juan Luis Sáez, dyrektor generalny The Avenue Select Real Estate.

Jak dodaje, w przypadku transakcji przekraczających 10 mln euro „off market” to bardziej norma niż wyjątek.

Źródło: El País