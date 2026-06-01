ElectroMobility Poland ma nowego wiceprezesa. To Tomasz Gałaszkiewicz

Rada Nadzorcza ElectroMobility Poland powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu Tomasza Gałaszkiewicza. „Dołączam do EMP w momencie, w którym projekt przechodzi do fazy realizacji” – zadeklarował.

Tomasz Gałaszkiewicz będzie zastępcą prezesa ElectroMobility Poland Cypriana Gronkiewicza, który funkcję pełni od kwietnia.

Tomasz Gałaszkiewicz był ostatnio związany z grupą Stellantis, gdzie był dyrektorem marki Peugeot. Wcześniej kierował projektami marki Lexus na rynku hiszpańskim, był dyrektorem generalnym marki First Stop w grupie Bridgestone. Był też m.in. menedżerem ds. elektromobilności w BMW.

„Dołączam do EMP w momencie, w którym projekt przechodzi do fazy realizacji [...] Moim celem będzie wspieranie budowy wiarygodnej marki oraz nowoczesnej sieci dystrybucji i obsługi posprzedażowej, które są kluczowe dla zaufania klientów do nowego producenta. Wierzę, że moje doświadczenie pozwoli skutecznie wspierać EMP w kolejnych etapach rozwoju projektu i przygotowaniach do rozpoczęcia sprzedaży samochodów z Jaworzna” – powiedział nowy wiceprezes ElectroMobility Poland.

Fabryka w Jaworznie powstaje we współpracy z największym producentem elektroniki na świecie – tajwańskim koncernem Foxconn. Pieniądze na ten cel wyłożył także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna ma tam powstawać 100 tys. aut rocznie. Jeśli jednak plan się powiedzie, produkcja może wzrosnąć nawet czterokrotnie.

