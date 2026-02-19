ElectroMobility Poland ma umowę term sheet z NFOŚiGW dotyczącą hubu w Jaworznie

ElectroMobility Poland (EMP) podpisało term sheet z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i Ministerstwem Aktywów Państwowych (MAP) dotyczący planowanej przez EMP inwestycji w Jaworznie.

Umowa dotyczy potencjalnego dofinansowania dla spółki z KPO w formie wejścia kapitałowego. Dokument określa warunki biznesowe inwestycji EMP. Wartość umowy wynosi 4,5 mld zł.

Term sheet stanowi podstawę do dalszych negocjacji dotyczących kompletnej treści umowy inwestycyjnej. Jej elementem ma być także umowa między akcjonariuszami a obecnymi oraz przyszłymi inwestorami EMP. Umowy mają zostać podpisane do końca pierwszego kwartału 2026 r. – podała spółka.

EMP chce stworzyć w Jaworznie hub produkcyjno-rozwojowy obejmujący produkcję pojazdów elektrycznych oraz komponenty bateryjne. „Celem jest tworzenie realnej wartości dodanej i budowa trwałych kompetencji technologicznych w Polsce i w Unii Europejskiej" – podaje spółka. EMP wskazywało także wcześniej, że zakłada model joint venture z jednym z wiodących azjatyckich producentów.

Spółka EMP powstała w 2016 r. pod kątem budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Spółkę założyły: PGE, Energa, Enea oraz Tauron (po 25 proc. udziałów). W styczniu 2023 r. Skarb Państwa objął akcje nowej emisji i odtąd ma 90,8 proc. akcji (spółki energetyczne po 2,3 proc.).

Źródło: PAP