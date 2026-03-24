Elemental z dużym finansowaniem od Komisji Europejskiej. Ponad 600 mln zł na odzysk surowców

Elemental Battery Metals z Grupy Elemental pozyskała znaczące wsparcie z Innovation Fund. Spółka podpisała umowę z Komisją Europejską na realizację projektu Polvolt w Zawierciu. Inwestycja ma wzmocnić europejski łańcuch dostaw dla elektromobilności.

Elemental Battery Metals otrzyma grant w wysokości 150,692 mln euro. Środki pochodzą z Innovation Fund. To jeden z największych globalnych programów finansowania technologii niskoemisyjnych. Fundusz jest zasilany wpływami z aukcji unijnych uprawnień do emisji CO2. W tej samej rundzie Komisja Europejska przeznaczyła łącznie 2,9 mld euro na 61 projektów.

Projekt Polvolt powstaje w Zawierciu. Jego celem jest rozwój nowoczesnych technologii odzysku surowców dla sektora bateryjnego. Instalacja ma dostarczać materiały potrzebne do produkcji 90 000 ton baterii rocznie. To poziom odpowiadający około 450 000 pojazdów elektrycznych.

– Podpisanie umowy z Komisją Europejską to kolejny ważny krok w realizacji projektu Polvolt. Ten grant przybliża Unię Europejską i Polskę do uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców surowców krytycznych. Jednocześnie jest wyrazem zaufania, jakim Komisja darzy Grupę Elemental jako podmiot odpowiedzialny za budowę i eksploatację tej inwestycji – powiedział Paweł Jarski, prezes Grupy Elemental.

Przerób materiałów zawierających PGM (materiały z grupy platynowców) wyniósł w ub.r. w Zawierciu 1050 ton, z czego wyprodukowano około 650 kg platyny, 1000 kg palladium i 120 kg rodu. Z kolei przerób baterii litowo jonowych osiągnął poziom 1500 t, z czego wyprodukowano około 825 t czarnej masy zawierającej metale takie jak nikiel, kobalt, mangan i lit.

Projekt Elemental w Zawieciu

Polvolt to największy projekt przemysłowy Grupy Elemental, zaprojektowany jako centrum odzysku i rafinacji metali strategicznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) i zużytych baterii.

Pierwszy etap programu inwestycyjnego Grupy Elemental zakończył się otwarciem w czerwcu 2024 r. zakładu Elemental Strategic Metals (ESM) w Zawierciu, który obejmuje instalację recyklingu baterii litowo-jonowych oraz zakład produkujący metale z grupy platynowców z używanych katalizatorów samochodowych. W ESM odzyskuje się osiem spośród 34 surowców krytycznych zidentyfikowanych przez Komisję Europejską – kobalt, lit, mangan, miedź i nikiel oraz metale z grupy platynowców: pallad, platynę i rod.

Drugi etap – projekt Polvolt – zakłada, że od 2031 r. Elemental Battery Metals będzie na skalę przemysłową produkować złoto, srebro, miedź i metale bateryjne: kobalt, lit, nikiel i mangan.

Miliard na przetwórstwo

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w Zawierciu w ciągu siedmiu lat wyniesie ok. 1 mld dolarów.

Finansowanie projektu opiera się na trzech źródłach. We wrześniu 2025 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podpisało z Elemental Battery Metals umowę o dofinansowanie w wysokości 1,038 mld zł w ramach programu TCTF (Temporary Crisis and Transition Framework). Uzupełnieniem są grant z Innovation Fund przyznany przez Komisję Europejską oraz finansowanie własne i zewnętrzne Grupy Elemental. Łączna wartość przyznanych grantów publicznych pokrywa ok. 35 proc. całkowitych kosztów projektu.