ElevenLabs ogłasza rekordową rundę finansowania. Wycena spółki to już 40 mld zł

Spółka ElevenLabs ogłosiła rundę finansowania w wysokości 500 mln dolarów. Wycena spółki to już niemal 40 mld zł. „Odzwierciedla to zaufanie klientów i partnerów” – zapewnia współzałożyciel firmy.

„Dziś ElevenLabs ogłasza wartość serii D na 500 mln dolarów przy wycenie 11 mld dolarów” – ogłosił w środę Mateusz Staniszewski współzałożyciel spółki. Oznacza to wartość rundy równą ok. 1,8 mld zł i wycenę spółki na ok. 39,4 mld zł.

Do środy firma pozyskała od inwestorów łącznie 281 mln dolarów w czterech rundach finansowania. W ostatniej, na początku 2025 r., zdobyła 180 mln dolarów.

Rundę poprowadzi Sequoia. W ramach rundy Andreessen Horowitz (a16z) czterokrotnie zwiększa swoje zaangażowanie kapitałowe, a fundusz Iconiq trzykrotnie. Z kolei jako nowi inwestorzy dołączają Lightspeed, Evantic Capital i BOND. Natomiast Andrew Reed z Sequoia dołączy do rady inwestorów ElevenLabs.

Według Mateusza Staniszewskiego nowa runda „odzwierciedla zaufanie klientów i partnerów”. Dzięki finansowaniu ElevenLabs zamierza dalej rozwijać platformę konwersacyjną ElevenAgents. W ciągu najbliższych dni ma się na niej pojawić „szybszy i lepszy w rozumieniu oraz wyrażaniu emocji” model konwersacyjny. Firma dalej chce pracować też nad ElevenCreative.

„Równolegle witamy także wielu niesamowitych partnerów strategicznych na tej drodze, o których opowiemy więcej w lutym” – zapowiada Mateusz Staniszewski.

„Nie mogliśmy sobie wyobrazić takiej skali i wpływu"

„Kiedy zakładaliśmy ElevenLabs, nie mogliśmy sobie wyobrazić takiej skali i wpływu, jaki mamy dzisiaj” – dodaje.

Dla porównania, tylko 11 spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ma wyższą wycenę niż warte 39,4 mld zł ElevenLabs. Np. 12 na WIG20 Dino wyceniane jest na 38,5 mld zł, 16. Allegro na 30,6 mld zł, a 17. CD Project – na 25,1 mld zł.

Startup ElevenLabs został założony w 2022 roku przez byłych inżynierów firm Google i Palantir – Piotra Dąbkowskiego i Matiego Staniszewskiego. Firma szybko stała się światowym liderem w generowaniu głosu przez AI. Stworzyła m.in. modele pozwalające zmienić głos w tekst i na odwrót oraz agentów AI, wykorzystywanych w grach, mediach czy narzędziach ułatwiających życie osobom z niepełnosprawnościami. Produkty ElevenLabs umożliwiają generowanie naturalnie brzmiących głosów i dźwięków w 32 językach i są wykorzystywane przez firmy mediowe, wydawnicze i edukacyjne.

Eleven Labs jest najbardziej wartościowym polskim startupem.

Twórcy ElevenLabs: Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski
Mati Staniszewski (z lewej) i Piotr Dąbkowski (z prawej), założyciele startupu ElevenLabs. Fot. Marek Zawadka
