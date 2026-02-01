Elon Musk: udało się zatrzymać wykorzystanie Starlinka przez Rosjan

Elon Musk poinformował, że SpaceX powstrzymał proceder nieautoryzowanego wykorzystania systemów Starlink przez Rosję. W ostatnich dniach pojawiały się doniesienia o coraz częstszym wykorzystaniu technologii w rosyjskich dronach.

„Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie Starlinka przez Rosję, przyniosły skutek. Dajcie nam znać, jeśli trzeba zrobić coś więcej” – ogłosił w środę miliarder.

Looks like the steps we took to stop the unauthorized use of Starlink by Russia have worked. Let us know if more needs to be done. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026

23 stycznia „Der Spiegel” doniósł, że rosyjska armia coraz częściej używa systemów Starlink w atakach dronów przeciwko Ukrainie. Ukraiński wywiad wojskowy podał, że system zwiększa zasięg i precyzję rosyjskich bezzałogowców. Mają też być trudniejsze do zagłuszenia niż globalne satelitarne systemy nawigacyjne, takie jak GPS i Galileo.

Instytut Studiów nad Wojną z USA twierdzi, że rosyjski oddział systemów bezzałogowych Rubikon zaczął stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 r.

W czwartek ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow podziękował firmie SpaceX, jej prezesowi oraz samemu Elonowi Muskowi za szybką odpowiedź i współpracę, by zatrzymać proceder.

Kolejne spięcie Sikorskiego i Muska ws. Starlinka

W sprawę zaangażował się także szef polskiego MSZ, wicepremier Radosław Sikorski. We wpisie na X zwrócił się do Elona Muska, ostrzegając, że „zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce".

Odpowiadając na wpis innego użytkownika w tej sprawie, miliarder nazwał polskiego polityka „śliniącym się imbecylem”. „Nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi podstawę komunikacji wojskowej Ukrainy” – dodał.

To nie pierwszy raz, gdy dochodzi do starcia na linii Sikorski–Musk ws. systemów Starlink. W marcu krajową politykę rozgrzała ostra wymiana zdań między nimi po sugestii Elona Muska, że mógłby odciąć Ukrainę od Starlinków, co spowodowałoby zawalenie się frontu.

Źródło: PAP, XYZ