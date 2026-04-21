Elon Musk wzmacnia kontrolę nad SpaceX. Przejął udziały o wartości 1,4 mld dolarów

Elon Musk zwiększył swoje udziały w SpaceX, przejmując od byłych i obecnych pracowników firmy udziały o wartości 1,4 mld dolarów – podał portal The Information.

Zakupu dokonać miał trust powiązany z Muskiem – wynika z poufnego prospektu oferty publicznej, który firma złożyła w marcu i na który powołuje się The Information.

SpaceX zatwierdziło również plan, który przyznaje Muskowi 60 mln dodatkowych akcji, jeśli kapitalizacja rynkowa firmy wzrośnie z 1,1 biliona dolarów do 6,6 biliona dolarów, a firma zrealizuje plan budowy centrów danych w kosmosie – podaje także portal.

Elon Musk chce wzmocnić swoją kontrolę nad spółką po debiucie giełdowym, do którego przygotowuje się SpaceX – podaje z kolei Reuters. Zgodnie z fragmentami prospektu, do którego dotarła agencja, spółka chce zaoferować dwie klasy akcji. Musk oraz niewielka grupa osób z firmy otrzymają akcje klasy B z prawem do 10 głosów. Akcje, które będą mogli nabyć inni inwestorzy, będą uprawniały do jednego głosu.

Po wejściu na giełdę Musk ma pozostać na stanowisku dyrektora generalnego oraz dyrektora do spraw technologii w firmie. Będzie też przewodniczącym dziewięcioosobowej rady dyrektorów SpaceX.

Spółka dąży do osiągnięcia wyceny giełdowej na poziomie około 1,75 biliona dolarów. Chce dzięki wejściu na giełdę pozyskać 75 mld dolarów. IPO w takiej skali byłoby największym debiutem w historii – podaje Reuters.