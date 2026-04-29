Energa zwiększa zyski. W 2025 r. miała wynik netto na poziomie 1,24 mld zł

Grupa Energa zanotowała w 2025 r. 1,24 mld zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej – podała spółka w raporcie rocznym.

W 2024 r. grupa miała 376 mln zł zysku netto j. d. Wynik netto grupy w ciągu roku wzrósł więc prawie czterokrotnie – podała spółka w komunikacie prasowym.

Przychody grupy spadły o około 4 proc. w ujęciu rocznym z 22,75 mld zł w 2024 r. do 21,74 mld zł w 2025 r.

Wynik EBITDA Energi wzrósł o 5 proc. w ujęciu rocznym do 3,6 mld zł. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z 1,52 mld zł w 2024 r. do 2,22 mld zł w ubiegłym roku.

Całoroczne nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 5,6 mld zł. Wzrosły tym samym o 11 proc. w porównaniu z 2024 r. Ponad połowę (57 proc.) zainwestowano w segmencie dystrybucji.

Moc zainstalowana wszystkich źródeł odnawialnych w grupie Energa na koniec 2025 r. przekroczyła 1 GW. Całoroczna produkcja z OZE wzrosła o 4 proc. rok do roku.

„W 2025 r. konsekwentnie realizowaliśmy wizję strategicznego rozwoju Grupy Energa, opartą przede wszystkim na zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Wzmacnialiśmy nie tylko potencjał naszych mocy wytwórczych, zarówno odnawialnych, jak i gazowych, ale także intensywnie modernizowaliśmy kluczową infrastrukturę dystrybucyjną" – wskazała cytowana w komunikacie prasowym prezeska Energi Magdalena Kamińska.

„Oparcie działalności grupy na kilku korelujących ze sobą, ale jednak samodzielnych segmentach pozwala elastycznie odpowiadać na dynamikę otoczenia, w którym funkcjonujemy. Gdy jedna linia biznesowa mierzy się z wyzwaniami, ich wpływ na wyniki grupy może zostać zbilansowany działalnością pozostałych linii. W konsekwencji, mimo wymagającego otoczenia, w jakim funkcjonuje Energa, osiągnęliśmy solidne, zadowalające wyniki, które pozwolą nam m.in. na kontynuowanie szerokiego, ambitnego planu inwestycyjnego" – dodała Magdalena Kamińska.

Grupa Energa wyprodukowała w 2025 r. łącznie 3,4 TWh energii. To wzrost o blisko jedną czwartą (24 proc.) rok do roku. Prawie połowa (46 proc.) wygenerowanej energii pochodziła z OZE. Wolumen dostarczonej energii wyniósł 23,1 TWh (wzrost o 2 proc. w ujęciu rocznym). Sprzedaż detaliczna osiągnęła poziom 17,2 TWh (wzrost o 3 proc. rok do roku).