30.03.2026 15:24

Magdalena Kamińska zostanie prezeską Energi

Rada nadzorcza spółki Energa podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji prezes zarządu Magdalenie Kamińskiej, dotychczasowej wiceprezesce zarządu firmy ds. finansowych.

Magdalena Kamińska obejmie funkcję 1 kwietnia 2026 r.

W skład zarządu Energi, także z dniem 1 kwietnia, powołany został Przemysław Janiak, któremu powierzono funkcję wiceprezesa.

Energa należy do Grupy Orlen i zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Magdalena Kamińska od listopada pełniła obowiązki prezesa Energi

W listopadzie 2025 r. Magdalenie Kamińskiej powierzono pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki po tym, jak 22 września 2025 r. z funkcji prezesa Energi zrezygnował Sławomir Staszak. Staszak wszedł w skład zarządu Orlenu, gdzie jest członkiem zarządu ds. sektora energii.

Nowa prezes spółki jest związana z Energą od 2011 r. Do firmy dołączyła po kilku latach pracy w międzynarodowych firmach audytorskich. Obecnie jest też członkinią rady nadzorczej w należącej do Energi spółce Baltic Service Offshore Solutions oraz członkinią Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Z kolei Przemysław Janiak karierę rozpoczął w 2010 r. w międzynarodowej firmie doradczej EY, realizując projekty dla kluczowych podmiotów z branży energetycznej. Od 2016 r. związany z Grupą Kapitałową Orlen. Od 2020 r. współpracował z Energą w obszarze strategii, przygotowania i realizacji inwestycji w źródła gazowe, ciepłownicze oraz morską energetykę wiatrową – podaje spółka.

Magdalena Kamińska, nowa prezeska Energi
Magdalena Kamińska zostanie nową prezeską Energi. Fot. PAP/Andrzej Jackowski
