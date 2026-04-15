Energetyka jądrowa w Polsce przechodzi do realizacji. Rosną wymagania wobec firm i ubezpieczycieli

Program budowy elektrowni jądrowych w Polsce wszedł w etap realizacji, co oznacza wzrost wymagań wobec firm uczestniczących w projektach. Kluczową rolę zaczynają odgrywać systemy ubezpieczeniowe i zarządzanie ryzykiem.

Podczas konferencji Nuclear Insurance Day 2026 w Warszawie wskazano, że projekty jądrowe przestają być na etapie planowania i przechodzą do realizacji, co przekłada się na konkretne kontrakty i udział firm w łańcuchu dostaw. Wydarzenie zostało zorganizowane przez brokera reasekuracyjnego Smartt Re i było poświęcone ubezpieczeniom w sektorze energetyki jądrowej.

Z danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wynika, że na świecie trwa budowa 72 reaktorów jądrowych o łącznej mocy ok. 75,5 GW, z czego 35 powstaje w Chinach. Skala inwestycji zwiększa zapotrzebowanie na wykonawców i dostawców, a także na spełnianie wysokich wymagań kontraktowych, finansowych i ubezpieczeniowych.

Jak wskazano podczas konferencji, udział firm w projektach jądrowych wymaga spełnienia szeregu warunków, w tym zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń ubezpieczeniowych. Brak dostępu do takich rozwiązań może ograniczyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec zagranicznych wykonawców oraz ich udział w inwestycjach w kraju i za granicą.

Eksperci podkreślili, że ubezpieczenia stają się integralną częścią systemu finansowego projektów jądrowych, obok finansowania i gwarancji. Ich rola obejmuje nie tylko spełnienie wymogów kontraktowych, ale także zapewnienie stabilności działania firm oraz ich odporności na ryzyka.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę, że polski rynek ubezpieczeniowy rozpoczął działania na rzecz zwiększenia swojej roli w sektorze jądrowym, m.in. poprzez prace nad utworzeniem krajowego poolu jądrowego. Kolejnym etapem ma być współpraca z wykonawcami i dostawcami oraz wdrożenie rozwiązań w konkretnych kontraktach – mówił Tomasz Libront, prezes Smartt Re.

Uczestnicy konferencji wskazali, że kluczowe dla rynku będą kolejne etapy programu jądrowego w Polsce, w tym budowa pierwszej elektrowni jądrowej, przygotowanie następnych inwestycji oraz rozwój małych reaktorów modułowych (SMR). Proces ten ma charakter wieloletni, a jego podstawy są tworzone obecnie.

