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13.07.2026 12:07

Energia z CCGT Grudziądz Orlenu popłynęła do krajowej sieci elektroenergetycznej

Energia wyprodukowana w należącej do Orlenu elektrowni gazowo-parowej CCGT Grudziądz po raz pierwszy popłynęła do krajowej sieci elektroenergetycznej – podał koncern.

CCGT Grudziadz Orlenu
Po uruchomieniu CCGT Grudziądz będzie w stanie zasilić około miliona gospodarstw domowych. Fot. mat. pras. Orlen

„Pierwszy zapłon turbiny gazowej oraz synchronizacja generatora z krajową siecią elektroenergetyczną to kluczowe etapy rozruchu bloku gazowo-parowego. Oznaczają, że najważniejsze układy technologiczne elektrowni zostały przygotowane do pracy, a jednostka mogła rozpocząć kolejne próby eksploatacyjne. W trakcie synchronizacji energia z CCGT Grudziądz po raz pierwszy trafiła do systemu, potwierdzając postęp prac nad uruchomieniem jednej z największych inwestycji energetycznych Orlenu” – napisano w komunikacie.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie testów obejmujących m.in. uruchomienie części parowej i pracę bloku z mocą nominalną. Po ich zakończeniu potwierdzone zostaną parametry eksploatacyjne jednostki, co przybliży elektrownię do rozpoczęcia pracy komercyjnej.

Jak poinformowano, po uruchomieniu inwestycja będzie w stanie zasilić około miliona gospodarstw domowych.

CCGT Grudziądz jest częścią największego w historii Grupy Orlen programu inwestycji w nowoczesne bloki gazowo-parowe. Jednostki te mają wspierać stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego i zapewniać elastyczne moce wytwórcze potrzebne w czasie transformacji energetycznej. Równolegle z projektami w Grudziądzu i Ostrołęce, które są w końcowej fazie rozruchu, grupa rozwija kolejne inwestycje: w Gdańsku trwa budowa nowego bloku, rozpoczęły się prace przy projekcie CCGT Grudziądz II, a w Elektrociepłowni Siekierki prowadzone są działania związane z wyborem technologii gazowej i wykonawcy EPC” – napisano dalej.

Zgodnie ze Strategią Orlen 2035 moc zainstalowana grupy w jednostkach CCGT ma wzrosnąć do około 4,3 GW.

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Źródło: PAP

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