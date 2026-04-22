Energia z wiatru rośnie w siłę. Ponad 30 proc. wzrostu r/r

Produkcja energii z farm wiatrowych w Polsce w lutym 2026 r. wzrosła o ponad 30 proc. rok do roku – podała Agencja Rynku Energii. Jednocześnie wzrost mocy instalacji i większa produkcja przyczyniły się do spadku wykorzystania najbardziej emisyjnego paliwa – węgla brunatnego.

Produkcja energii z elektrowni wiatrowych w lutym 2026 r. wyniosła blisko 2 TWh, co oznacza wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu z lutym 2025 r. – poinformowała w środę Agencja Rynku Energii (ARE). Jak wskazano, zwiększona generacja z wiatru była bezpośrednim czynnikiem ograniczającym wykorzystanie węgla brunatnego w systemie energetycznym.

Produkcja energii z tego paliwa spadła w tym samym czasie o 14,2 proc. rok do roku – z poziomu 3 335,3 GWh do 2 862,3 GWh. Węgiel brunatny uznawany jest za najbardziej emisyjne paliwo wykorzystywane w elektroenergetyce, dlatego jego ograniczenie ma istotne znaczenie dla redukcji emisji.

Równolegle rosła infrastruktura wiatrowa. Na koniec lutego 2026 r. łączna moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce osiągnęła 10 819,6 MW, co oznacza wzrost o 4,2 proc. w porównaniu do 10 379,2 MW rok wcześniej – podała ARE. Wzrost mocy przekłada się na większy udział odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie.

Dynamicznie rośnie także liczba najmniejszych instalacji. Liczba prosumentów z mikroinstalacjami wiatrowymi wzrosła z 79 do 185, co oznacza skok o 234,2 proc. rok do roku. Agencja Rynku Energii, działająca od 25 lat, dostarcza dane statystyczne, analizy i prognozy dotyczące sektora energetycznego w Polsce.

Źródło: PAP