Enter Air i Rainbow Tours podpisały umowę na blisko 400 mln zł

Linia lotnicza Enter Air zawarła z biurem podróży Rainbow Tours umowę na usługi czarterowe w tegorocznym sezonie letnim i zimowym na przełomie 2026 i 2027 r. – poinformował przewoźnik we wtorek. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 109,8 mln dolarów, czyli ok. 395,9 mln zł.

Jak zaznaczył przewoźnik, szacunkowa wartość kontraktu jest o 17 proc. wyższa od poprzedniej umowy podpisanej z Rainbow Tours na analogiczny okres. Na trwającej jeszcze współpracy linie lotniczy zarobią 93,2 mln dolarów, czyli blisko 366,3 mln zł.

Linia lotnicza wskazała, że umowa z Rainbow Tours została zawarta na czas określony - od 1 maja 2026 r. do 30 kwietnia 2027 r. Reguluje ona zasady świadczenia przez Enter Air usług przewozu osób i bagażu. Ostateczna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia i może różnić się od podanych szacunków - dodano.

Wcześniej spółka zawarła umowy na realizację lotów czarterowych także z innymi touroperatorami. Mowa tu o współpracy z Itaka Fly (o szacunkowej wartości 99,2 mln dol., czy o 31 proc. więcej rdr), Coral Travel (158,6 mln dol., o 16 proc. więcej rdr) r/r) oraz TUI Poland (ok. 266,7 mln dol., wzrost o 16 proc. rdr).

