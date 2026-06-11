Enterprise Investors sprzedaje właściciela stacji Moya

Enterprise Investors sprzeda spółkę Anwim – właściciela sieci stacji benzynowych Moya. Trafi ona do konsorcjum tworzonego przez Stonepeak i Energy Equation Partners.

Należący do Enterprise Investors fundusz Polish Enterprise Fund VIII sprzeda spółkę Anwim. 100 proc. akcji właściciela sieci stacji Moya trafi do konsorcjum Stonepeak i Energy Equation Partners.

Wartość transakcji jest nieznana. Jej finalizacja zależy od uzyskania standardowych zgód. Jest zaplanowana na drugą połowę 2026 r.

Enterprise Inwestor sprzedaje Anwim po 8 latach

Enterprise Investors zainwestował w Anwim w 2018 r. Spółka chwali się, że wtedy sieć Moya liczyła 180 stacji, a dziś – 540, „stając się trzecią największą i zarazem najszybciej rozwijającą się siecią stacji paliw w kraju”.

– Anwim to znakomity przykład wzrostu, jaki budujemy we współpracy z założycielami i zarządami naszych spółek portfelowych. Wspólnie ponad trzykrotnie powiększyliśmy sieć, ponad czterokrotnie zwiększyliśmy zysk EBITDA i przekształciliśmy spółkę w zintegrowanego gracza gotowego do dalszej ekspansji – mówi Sebastian Król, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję.

Enterprise Investors to firma private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1990 r. stworzyła 10 funduszy, których łączne inwestycje sięgają 2,5 mld euro w 163 spółki.

Moya z nowymi właścicielami zmierza po 2. miejsce na rynku

Nowi właściciele zapewniają, że przejęcie będzie płynne. Celem jest dalszy rozwój sieci Moya, która zapowiada, że będzie walczyć o na pozycję numer dwa na polskim rynku detalicznym. Dziś zajmuje trzecie miejsce.

– Wykorzystując połączone doświadczenie Stonepeak i EEP […] wierzymy, że Anwim będzie jeszcze lepiej przygotowany do dalszego wzmacniania marki MOYA i umacniania swojej silnej pozycji na dynamicznie zmieniającym się rynku – mówi Anthony Borreca, Senior Managing Director i Co-Head of Energy w Stonepeak.

– Widzimy duży potencjał w Anwim oraz możliwość budowy wiodącej, niezależnej platformy multienergetycznej w Europie – dodaje Sari Haidar, Investment Partner w Energy Equation Partners.