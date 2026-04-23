Estonia: Byli członkowie rady nadzorczej spółki powiązanej z Zondacrypto składają zawiadomienie do prokuratury

Byli członkowie rady nadzorczej BB Trade Estonia OU poinformowali o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa do estońskiej prokuratury. Sprawa dotyczy spółki powiązanej z giełdą kryptowalut Zondacrypto.

Byli członkowie rady nadzorczej BB Trade Estonia OU – Veronika Tugo, Guido Buehler i Giorgi Dżaniaszwili – przekazali w oświadczeniu opublikowanym na platformie X, że skierowali sprawę do estońskiej prokuratury. Dodatkowo powiadomili krajową jednostkę wywiadu finansowego. Decyzja zapadła po ich rezygnacji ze stanowisk, która miała miejsce w niedzielę.

Jak podkreślili, od początku incydentu próbowali uzyskać konkretne wyjaśnienia od prezesa spółki. Pytania dotyczyły problemów z wypłatami, płynności finansowej oraz dostępności aktywów. Odpowiedzi, które otrzymali, były jednak niespójne i trudne do zweryfikowania. W ich ocenie brakowało rzetelnych danych potwierdzających sytuację finansową firmy.

Byli członkowie rady nadzorczej wskazali, że informacje przekazywane wewnętrznie różniły się od komunikatów publicznych. Część danych była niejasna, a nawet sprzeczna. Szczególne wątpliwości dotyczyły własności i kontroli nad aktywami spółki. Te kwestie – jak zaznaczyli – pozostały bez odpowiedzi.

W związku z powagą sytuacji oraz możliwymi konsekwencjami dla klientów, pracowników i wierzycieli, uznali za konieczne przekazanie sprawy do niezależnej oceny. Dlatego skierowali zawiadomienie do prokuratury i instytucji finansowych, aby te mogły przeprowadzić analizę w ramach swoich kompetencji.17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie Zondacrypto. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Kwota szkody początkowo była szacowana na co najmniej 350 mln zł, ale – jak zaznaczają śledczy – rośnie z każdym kolejnym dniem. Rosnąć ma też liczba pokrzywdzonych, szacowana na 30 tys. osób. Ma powstać specjalna strona, by pomóc zgłaszać zawiadomienia w tej sprawie.

Źródło: PAP