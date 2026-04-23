Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.04.2026
NEWSROOM XYZ
23.04.2026 22:04

Estonia: Byli członkowie rady nadzorczej spółki powiązanej z Zondacrypto składają zawiadomienie do prokuratury

Byli członkowie rady nadzorczej BB Trade Estonia OU poinformowali o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa do estońskiej prokuratury. Sprawa dotyczy spółki powiązanej z giełdą kryptowalut Zondacrypto.

Byli członkowie rady nadzorczej BB Trade Estonia OU – Veronika Tugo, Guido Buehler i Giorgi Dżaniaszwili – przekazali w oświadczeniu opublikowanym na platformie X, że skierowali sprawę do estońskiej prokuratury. Dodatkowo powiadomili krajową jednostkę wywiadu finansowego. Decyzja zapadła po ich rezygnacji ze stanowisk, która miała miejsce w niedzielę.

Jak podkreślili, od początku incydentu próbowali uzyskać konkretne wyjaśnienia od prezesa spółki. Pytania dotyczyły problemów z wypłatami, płynności finansowej oraz dostępności aktywów. Odpowiedzi, które otrzymali, były jednak niespójne i trudne do zweryfikowania. W ich ocenie brakowało rzetelnych danych potwierdzających sytuację finansową firmy.

Byli członkowie rady nadzorczej wskazali, że informacje przekazywane wewnętrznie różniły się od komunikatów publicznych. Część danych była niejasna, a nawet sprzeczna. Szczególne wątpliwości dotyczyły własności i kontroli nad aktywami spółki. Te kwestie – jak zaznaczyli – pozostały bez odpowiedzi.

W związku z powagą sytuacji oraz możliwymi konsekwencjami dla klientów, pracowników i wierzycieli, uznali za konieczne przekazanie sprawy do niezależnej oceny. Dlatego skierowali zawiadomienie do prokuratury i instytucji finansowych, aby te mogły przeprowadzić analizę w ramach swoich kompetencji.17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie Zondacrypto. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Kwota szkody początkowo była szacowana na co najmniej 350 mln zł, ale – jak zaznaczają śledczy – rośnie z każdym kolejnym dniem. Rosnąć ma też liczba pokrzywdzonych, szacowana na 30 tys. osób. Ma powstać specjalna strona, by pomóc zgłaszać zawiadomienia w tej sprawie.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Mieszkam, bo muszę. Co decyduje o wyborze miejsca zamieszkania?
Polacy lubią swoje miejsca do życia, ale coraz częściej zostają w nich z konieczności.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Miliony od Porsche i polskiego funduszu WEG. Ten startup chce zmienić rynek aut elektrycznych
Polski fundusz inwestycyjny WEG przewodniczył rundzie finansowania startupu &Charge. Firma pozyskała łącznie 21 mln złotych, a wsparcia udzielił chociażby fundusz Porsche Ventures.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow walczy o rynek z Uberem i Boltem. Regulacje zmieniają zasady gry
– Od konkurencji odróżnia nas przede wszystkim transparentność w zakresie bezpieczeństwa i kontroli nad kierowcami – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenow by Lyft w Polsce. Wskazuje, że…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Inwestorzy jakby nie widzieli żadnych zagrożeń". Notowania GPW 22 kwietnia 2026 r.
Po południu WIG20 zmierzał do odnotowania spadku przekraczającego 0,5 proc. Na plus z największych spółek wyróżniał się CD Projekt – zyskiwał 4 proc. W ocenie Mariusza Adamiaka, dyrektora biura…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI zmienia firmy w Polsce. Gdzie przynosi zyski, a gdzie rozczarowuje?
Większość firm jest na etapie wdrożeń AI, a zwrot z inwestycji wymaga czasu. Gdzie AI już przynosi korzyści, jakie są bariery i jak zmienia kompetencje pracowników?
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Ruch Trumpa wywołał euforię. Kursy spółek biotechnologicznych wystrzeliły
Donald Trump podpisał rozporządzenie ws. psychodelików. Producenci terapii otrzymają 50 mln dolarów wsparcia i szybszą ścieżkę regulacyjną. Inwestorzy ruszyli do zakupów akcji, a kurs jednego z…
22.04.2026