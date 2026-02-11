Euronet zmniejsza limit jednorazowych wypłat BLIK z bankomatów

Euronet zmniejsza limit jednorazowej wypłatyBLIK ze swoich bankomatów. Od 19 lutego kwota ta spadnie z 800 do 200 zł. Firma tłumaczy to próbą ograniczenia strat. BLIK krytykuje tę decyzję i uważa, że to zmniejszy bezpieczeństwo wypłat.

„Euronet Polska informuje, że od 19 lutego br. wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Limit będzie obowiązywał do odwołania i obejmie wszystkie wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach należących do sieci Euronet Polska. Limit nie obejmie urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet i oznaczonych logo tych banków” – czytamy w komunikacie firmy. Euronet dodaje, że pozostałe zasady wypłaty pieniędzy pozostają bez zmian.

Firma tłumaczy to próbą obniżenia kosztów transakcji. Zdaniem Euronetu są one bowiem realizowane dwukrotnie poniżej kosztów ponoszonych przez operatorów bankomatów. Jak tłumaczy spółka, stawki operatorów BLIK są na poziomie, „który nie pokrywa kosztów tej usługi po stronie operatorów bankomatów”.

Euronet dodał też, że jest otwarty na rozmowy w sprawie wysokości wypłat i opłat, tak, by osiągnąć kompromis, który utrzyma dostęp do gotówki w kraju, nawet w mniejszych miejscowościach.

Firma zaznaczyła, że pozostaje otwarta na „dalszy dialog z uczestnikami oraz regulatorami rynku”, aby wypracowywać rozwiązania, które pozwolą na utrzymanie stabilnego dostępu do gotówki dla wszystkich klientów w Polsce, także w mniejszych miejscowościach.

Operator BLIK krytykuje Euronet

Polski Standard Płatności, który jest operatorem BLIK, skrytykował decyzję Euronetu. Uważa, że to kolejny etap wieloletniego procesu obniżania limitów wypłat. Z perspektywy użytkowników zmiana z 800 na 200 zł to obniżenie komfortu i bezpieczeństwa. Jeśli ktoś potrzebuje wypłacić 800 zł, będzie musiał wykonać kilka transakcji.

PSP przypomina, że sieci bankomatów należących do banków oraz inni operatorzy takich maszyn nie narzucają niskich limitów.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami tej firmy są Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W pierwszym półroczu 2025 r. wykonano 1,4 mld transakcji o łącznej wartości przekraczającej 207,3 mld zł. Oznacza to wzrost liczby transakcji o 31 proc. r/r.

Euronet jest dostawcą rozwiązań w zakresie technologii finansowych i płatności. Jego sieć obejmuje m.in. ponad 57 tys. bankomatów, z czego ok. 7,8 tys. w Polsce. Pierwsza taka maszyna stanęła w warszawskim hotelu Marriott w 1996 r.

Źródło: XYZ/PAP