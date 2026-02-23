Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
23.02.2026 16:03

Europarlament zawiesza ratyfikację ugody handlowej z USA

Parlament Europejski zawiesza ratyfikację porozumienia handlowego z USA. To efekt zniesienia ceł przez wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego oraz reakcji prezydenta Donalda Trumpa na ten wyrok.

Zeljana Zovko, główna negocjatorka Europejskiej Partii Ludowej, jak i inne frakcje w europarlamencie zdecydowały o wstrzymaniu zatwierdzenia umowy. Zwołano też nadzwyczajne spotkanie w sprawie decyzji amerykańskiego Sądu Najwyższego – pisze agencja Bloomberg.

Porozumienie opierało się bowiem na 15-proc. cłach na towary z UE. Te taryfy zniósł jednak amerykański Sąd Najwyższy, który uznał, że były one nałożone niezgodnie z prawem. Tego samego dnia Donald Trump wprowadził bowiem na 150 dni cła wynoszące 10 proc. Potem zapowiedział podniesienie ich do 15 proc., czyli do maksymalnej stawki. Po 5 miesiącach zgodę na przedłużenie tych ceł musi wyrazić Kongres.

Bloomberg tłumaczy, że skoro te cła są naliczane w dodatku do istniejących podatków, to wprowadzenie ich zwiększy poziom taryf powyżej 15 proc. przewidzianych przez umowę handlową między USA a UE.

To nie pierwszy raz, kiedy PE wstrzymuje procedowanie umowy. Wcześniej europarlamentarzyści zawiesili postępowanie po tym, jak Trump zagroził cłami państwom europejskim, które wysłały wojska na Grenlandię. Misję tę przeprowadzono po tym, jak prezydent USA zaczął domagać się aneksji wyspy.

Umowę zawarła w szkockim Turnberry szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent USA. Miała być głosowana w europarlamencie pod koniec stycznia. Zawarto ją w reakcji na nałożenie przez Trumpa 30-proc. ceł na towary z UE. Nowe porozumienie zakłada obniżenie stawek do 15 proc. W zamian Bruksela ma zlikwidować prawie wszystkie cła na towary przemysłowe z USA oraz zobowiązała się do zakupów amerykańskiego gazu i ropy.

Sala plenarna w Parlamencie Europejskim
Parlament Europejski przerywa prace nad umową handlową z USA. Fot.: Johannes Simon/Getty Images)
