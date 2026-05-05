Europejskie spółki tech apelują w obronie konkurencyjności Europy

Prezesi europejskich firm technologicznych Airbus, ASML, Ericsson, Mistral AI, Nokia, SAP oraz Siemens wystąpili ze wspólnym apelem „o pełne uwolnienie potencjału Europy w obszarze technologii, przemysłu i sztucznej inteligencji".

W ich ocenia Europa z każdym dniem traci swoją globalną konkurencyjność i stoi w obliczu kryzysu, który w dużej mierze sama stworzyła – a co za tym idzie takiego, który jest w stanie przezwyciężyć.

„Europa dysponuje talentami, ekosystemami i technologiami, by odegrać wiodącą role w kolejnym etapie. Zbyt często jednak nie przekuwamy tej pozycji w efekty. Zamiast tego mierzymy się z rozdrobnionymi rynkami oraz subsydiowaną konkurencją o bardzo silnej penetracji rynku w UE. Firmy w Europie muszą stawiać czoła uciążliwym, niepotrzebnie skomplikowanym i często nakładającym się przepisom, które znacząco utrudniają dotrzymanie tempa rozwojowi technologicznemu” – czytamy w apelu.

„Dobrze to widać w obszarze cyfrowym. Ponad trzy lata po 'momencie Chata GPT' w Europie wciąż toczy się debata nad regulacjami, podczas gdy inni od dawna skupiają się na skalowaniu AI w systemach fizycznych i robotyce” – przekonują.

Łącznie, reprezentowane przez ich firmy spółki generują przychody na poziomie 417 mld euro, a ich kapitalizacja rynkowa sięga niemal 1,1 bln euro. Zapewniają też ponad 957 tys. miejsc pracy w sektorze high-tech na całym świecie, inwestując rocznie ponad 40 mld euro w badania i rozwój oraz dysponując globalnie 213 tys. patentów (wyliczenia własne tych firm).

Jak stwierdza apel, w UE widać rosnącą otwartość na zmiany, czego dowodem są inicjatywy takie jak raporty Draghiego i Letty oraz agenda konkurencyjności Komisji Europejskiej.

To, czego wymaga obecna sytuacja, to – w ich ocenie – ograniczenie i uproszczenie europejskich regulacji cyfrowych, „tak aby pełniły one rolę elastycznych ram, a nie sztywnych, szczegółowych wymogów – nadążając za tempem rozwoju technologii".

„W praktyce oznacza to zachowanie swobody kontraktowej niezbędnej do tworzenia przestrzeni danych, ochrony własności intelektualnej oraz umożliwienia rozwoju zastosowań przemysłowej sztucznej inteligencji, bez nakładających się ograniczeń" – czytamy.

Realizacja strategicznych celów Europy – jak twierdzą – wymaga też äsilnego, rynkowego wsparcia polityk sektorowych", a także reformę zasad konkurencji i ram dotyczących fuzji i przejęć, „aby umożliwić strategiczną konsolidację i osiągnięcie skali niezbędnej do konkurowania na rynku globalnym".

