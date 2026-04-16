myORLEN będzie sprzedawał prąd klientom indywidualnym

myORLEN, czyli dawne PGNiG, będzie sprzedawać prąd klientom indywidualnym. Spółka daje klientom gwarancję ceny energii elektrycznej.

Spółka do tej pory – od połowy 2025 r. – sprzedawała prąd klientom biznesowym. Teraz zdecydowała, że trzeba rozszerzyć ofertę. – Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym klient otrzymuje kompleksową odpowiedź na swoje potrzeby – od energii i usług serwisowych po korzyści dostępne na stacjach paliw. Rozszerzenie oferty dla klientów indywidualnych jest naturalnym krokiem w budowie zintegrowanych usług pod marką ORLEN – tłumaczy prezes myORLEN Artur Stawiarski.

Nowa oferta gwarantuje – w umowach rocznych lub dwuletnich – cenę energii na poziomie 0,60885 zł za kWh. To o ok. 2 grosze taniej niż w taryfie G11 PGE. – Wybierając takie rozwiązanie, jedyną zmienną na rachunku pozostaną niezależne od myORLEN sp. z o.o. koszty dystrybucji, które są naliczane zgodnie z taryfą operatora systemu dystrybucji (OSD) właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej – wyjaśnia Stawiarski.

Marka PGNiG zmienia się w ORLEN, a nazwa spółki z PGNiG Obrót Detaliczny na myORLEN – przekazał Orlen w komunikacie prasowym. Efekty zmian są widoczne od wtorku 27 stycznia. Tego samego dnia ruszyła również strona internetowa myorlen.pl.

Orlen zapewnił, że zmiana marki i nazwy spółki nie wymaga żadnych działań ze strony klientów. Umowy, numery rachunków, sposoby płatności, faktury, formy kontaktu oraz lokalizacje biur obsługi klienta pozostały bez zmian.

Koncern energetyczny przejął PGNiG w 2022 r. Jesienią tamtego roku zgodzili się na to zarówno akcjonariusze PGNiG, jak i Orlenu. Sąd zarejestrował fuzję także w 2022 r. A w lipcu tamtego roku Orlen przejął także Lotos. Fuzja tych trzech państwowych spółek energetycznych stworzyła wtedy największą firmę w Polsce.