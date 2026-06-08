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NEWSROOM XYZ
08.06.2026 12:16

Eurostat: koszt obsługi polskiego długu publicznego jednym z najwyższych w UE

Koszt, jaki Polska ponosi w związku z obsługą długu publicznego, jest drugim co do wielkości w całej Unii Europejskiej – poinformował Eurostat. Wyższą relację wydatków odsetkowych do średniego poziomu zadłużenia urząd odnotował tylko w przypadku Rumunii.

Opisywany wskaźnik dla Polski w 2025 r. wyniósł 4,5 proc. Według metodologii Eurostatu Rumunia odnotowała poziom kosztu obsługi zadłużenia wynoszący 5,2 proc. Podium zamknęły Czechy z odczytem na poziomie 3,1 proc.

Na przeciwległym biegunie znalazły się Irlandia (1,4 proc.), Luksemburg (1,5 proc.) oraz Holandia (1,7 proc.). W przypadku największej europejskiej gospodarki, czyli Niemiec, wskaźnik wyniósł 1,8 proc.

Według danych Eurostatu  w latach 2024–2025 koszt obsługi długu w większości państw UE nieznacznie wzrósł lub pozostawał stabilny. Jednocześnie w części krajów odnotowano spadki, m.in. w Estonii, Szwecji i Chorwacji.

Zdaniem Eurostatu, widoczny koszt długu – liczony jako relacja wydatków odsetkowych do średniego poziomu zadłużenia – odzwierciedla rzeczywiste obciążenie finansów publicznych. Wysoki poziom tego wskaźnika oznacza większą presję na budżet państwa.

Źródło: XYZ, PAP

Geopolityka podnosi koszt długu. Polska odczuwa to bardzo mocno
flagi Polski i UE
Koszt, jaki Polska ponosi w przypadku obsługi długu publicznego, jest drugim co do wielkości w całej Unii Europejskiej. Fot. NurPhoto/Getty Images
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