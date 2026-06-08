Eurostat: koszt obsługi polskiego długu publicznego jednym z najwyższych w UE
Koszt, jaki Polska ponosi w związku z obsługą długu publicznego, jest drugim co do wielkości w całej Unii Europejskiej – poinformował Eurostat. Wyższą relację wydatków odsetkowych do średniego poziomu zadłużenia urząd odnotował tylko w przypadku Rumunii.
Opisywany wskaźnik dla Polski w 2025 r. wyniósł 4,5 proc. Według metodologii Eurostatu Rumunia odnotowała poziom kosztu obsługi zadłużenia wynoszący 5,2 proc. Podium zamknęły Czechy z odczytem na poziomie 3,1 proc.
Na przeciwległym biegunie znalazły się Irlandia (1,4 proc.), Luksemburg (1,5 proc.) oraz Holandia (1,7 proc.). W przypadku największej europejskiej gospodarki, czyli Niemiec, wskaźnik wyniósł 1,8 proc.
Według danych Eurostatu w latach 2024–2025 koszt obsługi długu w większości państw UE nieznacznie wzrósł lub pozostawał stabilny. Jednocześnie w części krajów odnotowano spadki, m.in. w Estonii, Szwecji i Chorwacji.
Zdaniem Eurostatu, widoczny koszt długu – liczony jako relacja wydatków odsetkowych do średniego poziomu zadłużenia – odzwierciedla rzeczywiste obciążenie finansów publicznych. Wysoki poziom tego wskaźnika oznacza większą presję na budżet państwa.
Źródło: XYZ, PAP