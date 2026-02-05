Najsłabszy kwartał Shella od prawie pięciu lat. Wyniki koncernu poniżej oczekiwań analityków

Shell podał swoje wyniki za ostatni kwartał 2025. Firma zanotowała najsłabsze wyniki od prawie pięciu lat. Są one gorsze od oczekiwań analityków.

Shell odnotował skorygowany zysk za kwartał w wysokości 3,26 mld dolarów – podaje CNBC. Tymczasem analitycy oczekiwali przynajmniej 3,53 mld dolarów. To najsłabszy wynik kwartalny koncernu od pierwszych trzech miesięcy 2021, gdy skorygowany zysk wyniósł 3,2 mld dolarów.

Rozczarowały także całoroczne wyniki koncernu. Skorygowany zysk za 2025 wyniósł 18,5 mld dolarów, podczas gdy w 2024 było to 23,72 mld dolarów.

Na koniec ubiegłego roku zadłużenie netto wyniosło 45,7 mld dolarów, a wskaźnik dźwigni finansowej (gearing) ukształtował się na poziomie 20,7 proc. Oznacza to wzrost w porównaniu z końcem trzeciego kwartału, kiedy zadłużenie netto sięgało 41,2 mld dolarów, a gearing wynosił 18,8 proc.

– Kilka rzeczy nam w tym kwartale zaszkodziły. Sprawa pierwsza to kwestie podatkowe, które poszły nie po naszej myśli. Słaby był też dział chemiczny. Ale nasze działy przesyłowe, paliwowe i marketingowe radziły sobie świetnie – tłumaczył szef koncernu Wael Sawan.

Firma ogłosiła także 4-proc. wzrost dywidendy do 0,37 dolara za akcję oraz program wykupu akcji o wartości 3,5 mld dolarów. To już 17. kwartał z rzędu, gdy spółka wykupuje swoje akcje za więcej niż 3 mld dolarów.

Shell nie jest zresztą jedynym koncernem naftowym, który cierpi przez niskie ceny ropy. Także norweski Equinor zanotował zysk w czwartym kwartale niższy o 22 proc. Dlatego też obniżył program wykupu akcji z 5 mld dolarów w ubiegłym roku do 1,5 mld dolarów w tym roku. Zapowiedział również cięcia w swoich projektach dotyczących energii odnawialnej oraz niskoemisyjnych źródeł energii.