Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
NEWSROOM XYZ
26.02.2026 10:47

Filtr prywatnościowy i AI walcząca z telefonicznym spamem. Premiera smartfonów Samsung Galaxy S26

Samsung wprowadza na rynek swoją nową serię flagowych smartfonów – Galaxy S26. W nowych modelach znajdziemy wbudowany filtr prywatnościowy oraz „automatyczną sekretarkę AI”, która pozwala walczyć z telefonicznym spamem.

Pod maską oczywiście znajdziemy najnowocześniejszy chipset, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5. Do tego w wersji Ultra o pojemności 1 TB mamy 16 GB pamięci RAM, a w pozostałych modelach po 12 GB.

Jeśli chodzi o ładowanie, to Samsung wreszcie je przyspieszył, choć i tak nie dorównuje chińskiej konkurencji, która chwali się mocą ładowania rzędu 100–120 W. W wersji Ultra mamy ładowanie przewodowe o mocy 60 W i bezprzewodowe 20 W. Pozostałe telefony ładują się wolniej.

Koreański koncern wprowadził za to coś, z czego będą zadowoleni wszyscy podróżni (i nie tylko). Mamy bowiem filtr prywatnościowy, który nie pozwala podglądać tego, co dzieje się na ekranie. I nie jest to jedynie folia – działa to w połączeniu z oprogramowaniem. Możemy wybrać aplikację, która będzie chroniona przez ten filtr. Np. możemy ochronić powiadomienia z komunikatorów, ale zostawić widoczne notyfikacje z map czy gier. Samsung zapewnia też, że filtr działa tak dobrze, że powiadomień nie zobaczy nawet osoba siedząca obok nas na kanapie.

To ma być pierwszy "agentyczny" smartfon

Samsung mocno stawia też na AI w telefonie, choć miejscami traktuje ona użytkownika bardzo dosłownie. Np. nie tylko przypomina o spotkaniu, ale każe nam wziąć taksówkę albo wyjść z domu odpowiednio wcześnie, by na nie zdążyć. A gdy ktoś wyśle nam w komunikatorze zdjęcie, AI od razu proponuje dodanie go do galerii. Z jednej strony to ułatwia życie, z drugiej – mocno ingeruje w nasze codzienne decyzje.

Wygodną funkcją AI będzie za to edycja zdjęć promptami. Koniec „rysowania” palcem na ekranie, by zaznaczyć obiekt, który chcemy usunąć, albo miejsce, w którym chcemy coś dodać. Teraz wystarczy wpisać, czego oczekujemy, i AI zrobi to za nas. Do tego – jak tłumaczą przedstawiciele firmy – nie ma mowy o skandalu jak w przypadku Groka. Wszelkie przeróbki zdjęć osób są niedozwolone i telefon na to nie pozwoli.

Dostajemy też dość wygodną automatyczną sekretarkę AI, która przechowuje wszelkie nagrania rozmów na telefonie. Po pierwsze, od razu tworzy transkrypcję wiadomości. Jak pokazano na prezentacji, potrafi zamienić na tekst długie i skomplikowane komunikaty, działa w pełni po polsku i nie robi błędów. Możemy też włączyć ją dla numerów oznaczanych jako spam i dla nieznanych połączeń. Każe ona rozmówcy przedstawić się i powiedzieć, z jaką sprawą dzwoni. My zdecydujemy, czy chcemy odebrać, czy zignorujemy rozmowę o „fotowoltaice”.

Ceny i kolory? Smartfony trzech serii S26 – zwykły, Plus i Ultra – dostępne są w przedsprzedaży od 25 lutego. W sklepach i u operatorów urządzenia pojawią się w wersji fioletowej, czarnej, białej i błękitnej. Zaś w internetowym sklepie Samsunga dostępne będą także warianty „różowe złoto” i srebrny.

W przedsprzedaży obowiązuje promocja – telefon w wersji 512 GB kosztuje tyle, ile 256 GB. S26 Ultra kosztuje więc (256 GB/512 GB) 6500 zł, a w wersji 1 TB 7800 zł. Najtańsza wersja S26 kosztuje 4500 zł, a S26+ 5600 zł.

Samsung potroił zyski w Q4 2025
Smartfony serii Samsung Galaxy S26. Od lewej Ultra, S26+ i zwykły S26
Samsung wprowadza na rynek nowe flagowe smartfony serii S26. Fot. Samsung
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wózek kolejowy do przewozu czołgów może powstać w Polsce. Szansa dla polskich producentów?
Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny opracował projekt wózka kolejowego, który mógłby przewozić ładunki ponadnormatywne, w tym także czołgi, wykorzystywane przez NATO. To szansa dla polskich producentów taboru, którzy do tej pory nie budowali podobnych pojazdów. Państwo bazowało na niemieckich wózkach. Projekt ma strategiczne znaczenie w kontekście toczącej się za granicami Polski wojny w Ukrainie.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Problem PiS z programem SAFE. Twarda narracja przyjmuje się w elektoracie
Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostro atakują program SAFE. Choć niektórzy politycy PiS po cichu przyznają, że trudno być w kontrze do programu wsparcia polskich Sił Zbrojnych, to jednak negatywna narracja wokół funduszu rozbudza emocje wyborców.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Polskie spółki Skarbu Państwa chcą uczestniczyć w prywatyzacji ukraińskich firm
Spółki nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych chcą nie tylko inwestować w Ukrainie, ale także uczestniczyć w przejmowaniu tamtejszych przedsiębiorstw państwowych. W niedawnym spotkaniu poświęconym tym projektom wzięli udział przedstawiciele około 20 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wśród zainteresowanych są m.in. Orlen, KGHM oraz instytucje finansowe.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Cztery lata pełnoskalowej inwazji: front w impasie, pozorowane negocjacje, kryzys energetyczny
Ukraina przetrwała czwarty rok rosyjskiej agresji, choć kosztem destrukcji infrastruktury energetycznej i pogarszających się warunków życia
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Moliera2 trafi do Modivo? Dariusz Miłek: Zgłaszają się firmy, które widzą w nas dobrego inwestora
Twórca CCC zaczynał od handlu tanimi butami na bazarze, a dziś ma licencje na globalne marki premium. Jeden z najbogatszych Polaków na tym nie skończy – strategia zakłada wejście w jeszcze wyższą półkę cenową. Niewykluczone, że zrobi to przez przejęcie.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ile kosztują fińskie lasy? Klimat, bioróżnorodność i miliardy euro
Ograniczenie wyrębu mogłoby pomóc Finlandii w realizacji unijnych celów klimatycznych, ale polityczna decyzja została odłożona. Eksperci ostrzegają, że brak działania oznacza konieczność kosztownego kupowania jednostek pochłaniania CO2 lub przenoszenia obciążeń na inne sektory gospodarki.
25.02.2026