Finał French Open. Maja Chwalińska przegrała pierwszego seta i musi gonić wynik

Maja Chwalińska przegrała pierwszego seta z rosyjską tenisistką Mirrą Andriejewą w finale French Open. Musi gonić wynik, by zwyciężyć w wielkoszlemowym turnieju.

Pierwszego gema wygrała Rosjanka, jednak Polka odrobiła straty i wyszła na prowadzenie 3:2. Potem jednak Mirra Andriejewa przejęła inicjatywę i wygrała cztery kolejne gemy. W efekcie 19‑latka wygrała pierwszego seta po 44 minutach.

W drugim secie na godz. 16.30 zwycięża Mirra Andriejewa 3:0.

Obie tenisistki po raz pierwszy dotarły do decydującego pojedynku imprezy najwyższej rangi. W sobotnim finale zmagają się nie tylko z presją, ale również z silnym wiatrem.

Maja Chwalińska do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Jest czwartą polską tenisistką, która występuje w finałowym meczu singla w Wielkim Szlemie.

Źródło: PAP, XYZ