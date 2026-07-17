Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.07.2026
NEWSROOM XYZ
17.07.2026 10:52

Finał sporu w Cyfrowym Polsacie. Trybunał w Liechtensteinie ostatecznie przyznał rację dzieciom Solorza

Jest ostateczna decyzja dotycząca sporu o sukcesję w Cyfrowym Polsacie. Trybunał Konstytucyjny w Liechtensteinie podtrzymał orzeczenie sądowe wskazujące, że decyzje Zygmunta Solorza z sierpnia 2024 r. obejmujące przekazanie części uprawnień trójce jego dzieci są ważne.

Tobiasz Solorz wraz z ojcem
Jest ostateczna decyzja dotycząca sporu o sukcesję w Cyfrowym Polsacie. Trybunał Konstytucyjny w Liechtensteinie podtrzymał orzeczenie sądowe wskazujące, że decyzje Zygmunta Solorza z sierpnia 2024 r. obejmujące przekazanie części uprawnień trójce jego dzieci są ważne. Na zdjęciu Zygmunt Solorz (po lewej) oraz jego syn Piotr Żak (po prawej). Fot. PAP/Stach Leszczyński

Cyfrowy Polsat opublikował w piątek treść pisma otrzymanego od TiVi Foundation (fundacji kontrolującej udziały w grupie). Zgodnie z treścią pisma, Trybunał Konstytucyjny w Vaduz utrzymał w mocy orzeczenie Książęcego Sądu Apelacyjnego. Potwierdził tym samym ważność zmian w statucie Fundacji TiVi z 2 sierpnia 2024 r.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczna, wiążąca i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

„Trybunał Konstytucyjny potwierdził ważność zmian statutu Fundacji z dnia 2 sierpnia 2024 r. Ponadto informujemy, że w postępowaniu kasacyjnym Sąd Najwyższy Cypru uchylił środki zabezpieczające (tymczasowe nakazy sądowe) uzyskane przez pana Zygmunta Solorza" – napisano piśmie do Cyfrowego Polsatu.

„Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ostatecznie kończy postępowanie i zamyka procedurę odwoławczą” – podkreślają przedstawiciele Cyfrowego Polsatu w komunikacie.

„Potwierdza to skuteczne, prawomocne i niepodważalne przekazanie pełnego wpływu na działalność Fundacji TiVi, a co za tym idzie zdolności do pełnego zarządzania Grupą Polsat Plus i jej spółkami zależnymi Tobiasowi Solorzowi, Aleksandrze Żak i Piotrowi Żakowi. Zgodnie z wyrokami sądów Zygmunt Solorz uczynił to w pełni świadomie i zgodnie z realizowanym od lat planem sukcesyjnym” – czytamy.

Decyzja Solorza o sukcesji była ważna. Trybunał w Liechtensteinie wydał ostateczną decyzję

2 sierpnia 2024 r. Zygmunt Solorz podpisał w Liechtensteinie dokumenty dotyczące sukcesji majątku rodzinnego. Obejmowały one m.in. zmiany statutu TiVi Foundation, kluczowej fundacji kontrolującej udziały w grupie Cyfrowy Polsat. Decyzje dotyczyły także przekazania części uprawnień przez biznesmena trójce swoich dzieci: Tobiasowi Solorzowi, Aleksandrze Żak i Piotrowi Żakowi.

Później Zygmunt Solorz zaczął twierdzić, że został wprowadzony w błąd i nie miał świadomości pełnych skutków podpisanych dokumentów. Z tego powodu próbował unieważnić zmiany sierpnia 2024 r.

W maju 2025 r. sąd pierwszej instancji w Liechtensteinie oddalił jego pozew i uznał, że dokumenty zostały podpisane świadomie oraz są ważne.

Następnie Solorz przegrał również apelację. Sąd drugiej instancji potwierdził skuteczność zmian dokonanych 2 sierpnia 2024 r. Prawomocny wyrok w najgłośniejszym sporze o sukcesję w Polsce zapadł w grudniu 2025 r. Został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego, ten jednak podtrzymał decyzję sądu apelacyjnego.

Po decyzji sądu apelacyjnego TiVi Foundation odwołała Andrzeja Abramczuka z funkcji prezesa zarządu Cyfrowego Polsatu. Powołała na tę funkcję Piotra Żaka.

Źródło: PAP/XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polacy, Słowacy i Rumuni zarabiają w Czechach więcej niż... Czesi
WynagrodzeniaŚrednie wynagrodzenie Polaka pracującego w Czechach jest wyższe niż wynagrodzenie czeskiego pracownika. Powód? Polacy relatywnie częściej wykonują lepiej płatne prace. Odwrotnie jest w…
17.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Najem krótkoterminowy (nie)uregulowany? Ustawa chroni gości, nie mieszkańców
Rząd obiecywał porządek w najmie krótkoterminowym. Dostarczył wersję okrojoną ze wszystkiego, o co apelowały samorządy i część mieszkańców. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zgłasza zdanie…
15.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kurs Żabki mocno rośnie. Japoński gigant zainteresowany dużym pakietem akcji
Japoński Seven & i Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, rozmawia o zakupie kilkunastu procent akcji Żabki. Doniesienia „Nikkei” i Bloomberga wywołały gwałtowny wzrost kursu spółki na GPW.
16.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Były szef centrum innowacji Microsoftu cyfryzuje polski przemysł. exeAI wspomoże producentów żywności
Czołowy menedżer globalnej korporacji połączył siły z doświadczonym przedsiębiorcą IT. Efekty wspólnego biznesu doradczego szybko przerosły ich oczekiwania. – Milion obserwujących w mediach…
16.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak skarbówka podważa podatkowe schematy. Na celowniku fundacje rodzinne (RAPORT)
Skarbówka może podważyć legalną transakcję, jeśli uzna, że jej głównym celem było uniknięcie podatku. Po 10 latach stosowania klauzuli GAAR eksperci podsumowują jej skuteczność i wskazują obszary,…
16.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Ile polskich patentów zarabia w gospodarce? Znamy przychody z komercjalizacji
Po raz pierwszy na taką skalę policzono w Polsce, ile patentów zamienia się w produkt i pracuje w gospodarce. Wyniki są alarmujące. Sektor nauki odpowiada za 68 proc. patentów, ale wypracowały one…
17.07.2026