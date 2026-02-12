Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
12.02.2026 09:20

Finlandia nie zaprzestaje budowy lodołamacza dla USA. Pierwszy ma być gotowy w 2028 r.

Dwa lodołamacze dla Straży Przybrzeżnej USA zostaną zbudowane w Helsinkach, a pierwszy z nich zostanie zwodowany w 2028 r. – poinformowały władze Helsinki Shipyard.

Lodołamacze zostaną zbudowane we współpracy ze stocznią w Pori nad Zatoką Botnicką, która dostarczy konstrukcje stalowe dla statków.

– Realizacja zamówienia dla USA to kontynuacja długiej tradycji Finlandii jako dostawcy światowej klasy jednostek pływających po Arktyce – powiedział prezes helsińskiej stoczni Kim Salmi.

Dostawa lodołamaczy dla USA budzi kontrowersje w kontekście sporu o Grenlandię, a w mediach fińsko-amerykańskie porozumienie określono jako „strategiczny błąd” władz.

Pod koniec 2025 r. prezydenci Donald Trump oraz Alexander Stubb przypieczętowali zawarcie kontraktu, na mocy którego Finowie sprzedadzą USA w najbliższych latach 11 lodołamaczy. Ma to zapoczątkować rozwój amerykańskiej floty tych jednostek, która ma zapewnić dominację USA w Arktyce.

Według fińskich władz zainteresowanie Amerykanów lodołamaczami wynika z tego, że obecny potencjał USA w tym zakresie jest znikomy.

W razie hipotetycznego konfliktu w regionie Arktyki musieliby liczyć na sojuszników z NATO (przede wszystkim Kanadę i kraje nordyckie), którzy łącznie niemal równoważą liczby, jakie w tym zakresie prezentuje Rosja (kilkadziesiąt jednostek), dysponując jednak nowocześniejszą od niej flotą.

Finlandia jest zaś największym dostawcą tego typu statków na świecie. W kraju zaprojektowano 80 proc. i zbudowano ok. 60 proc. wszystkich operujących lodołamaczy, z czego większość w helsińskiej stoczni.

Fiński rząd podkreśla, że zamówienie ma ogromne znaczenie dla lokalnego rynku pracy, szczególnie że w kraju utrzymuje się wysokie bezrobocie, największe w UE (10,6 proc. pod koniec 2025 r.). Minister gospodarki Sakari Puisto uważa, że zamówienie to wyraz „wielkiego zaufania” dla fińskiego przemysłu morskiego.

Kolejne trzy lodołamacze klasy Arctic Security Cutter zostaną zbudowane, w ramach partnerstwa z Finlandią, w amerykańskiej stoczni w Teksasie.

Źródło: PAP, XYZ

Fiński lodołamacz Sampo
Na zdjęciu fiński lodołamacz Sampo. Fot. HildaWeges/Getty Images
