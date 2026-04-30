Fintech Ebury ma pozyskać około 550 mln funtów finansowania. W rundach weźmie udział zarówno Santander, jak i inni dotychczasowi akcjonariusze.

Rundy finansowania przeprowadzi grupa składająca się z Centerbridge Partners, Santander, Vitruvian Partners i 83 North. Santander zainwestuje w fintech 50 mln funtów i pozostanie jego większościowym akcjonariuszem (ma 55 proc. udziałów). Rundy odbędą się w ramach dwóch transakcji.

Finansowanie trafi zarówno na rozwój produktów, jak i ekspansję geograficzną. Ebury chce skoncentrować się na wykorzystaniu AI, by ulepszyć doświadczenie klientów czy usprawnić przetwarzanie płatności.

– Transakcje te wspierają zarówno dalszy wzrost Ebury, jak i koncentrację Santandera na zdyscyplinowanej alokacji kapitału oraz tworzeniu wartości. Ponadto inwestycje umożliwią Ebury szybsze skalowanie działalności i poszerzenie oferty dla MŚP na całym świecie. Nowi partnerzy wnoszą również istotną wartość strategiczną, łącząc uzupełniające się kompetencje, aby przyspieszyć wzrost i maksymalizować długoterminowy potencjał platformy – powiedziała Ana Botín, prezes wykonawcza Banco Santander.

– Z radością witamy Centerbridge jako nowego inwestora obok naszych dotychczasowych udziałowców. Bardzo cieszy nas również kontynuacja partnerstwa z Santanderem, ponieważ pokazaliśmy, że łącząc atuty wiodącego banku europejskiego z szybko rozwijającym się fintechem, możemy zbudować światowej klasy platformę płatności międzynarodowych dla przedsiębiorstw. Inwestycje te przypadają na przełomowy moment, ponieważ ewolucja infrastruktury pieniądza cyfrowego oraz autonomicznych procesów płatniczych zapewni nam silne wsparcie i dodatkowo przyspieszy nasz wzrost – zauważył z kolei Juan Lobato, CEO Ebury.

Ebury to fintech, który umożliwia dokonywanie i otrzymywanie płatności międzynarodowych. Działa na 30 rynkach i obsługuje ponad 27 tys. firm na świecie, umożliwiając im płatności w 160 krajach w 140 walutach. Odkąd Santander zainwestował w fintech w 2019 r., przychody firmy rosły o ponad 30 proc. rocznie.

Banco Santander to największy bank na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Na koniec 2025 r. miał 1,4 bln euro funduszy i ponad 180 mln klientów.