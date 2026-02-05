Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.02.2026
NEWSROOM XYZ
05.02.2026 07:06

Firma Nike objęta śledztwem ws. możliwego dyskryminowania białych pracowników

Amerykańska Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia (EEOC) wszczęła dochodzenie w sprawie giganta odzieżowego Nike. Śledczy sprawdzają, czy firma dopuściła się dyskryminacji rasowej wobec białych pracowników oraz kandydatów do pracy.

Jak poinformowała w środę agencja Reutera, u podstaw dochodzenia leży polityka DEI ( z ang. różnorodność, równość, inkluzywność) stosowana przez koncern. Działania, które w założeniu mają zwiększać reprezentację grup mniejszościowych, w tym przypadku miały prowadzić do faworyzowania wybranych grup kosztem innych.

Kluczowym punktem sporu jest odmowa udostępnienia przez Nike pełnej dokumentacji kadrowej. Według EEOC firma nie przekazała szczegółowych danych dotyczących struktury rasowej i etnicznej personelu. Śledczy domagają się również list pracowników zakwalifikowanych do wewnętrznych programów mentoringowych i rozwojowych.

W ramach tych programów wybrani pracownicy otrzymują dodatkowe wsparcie — np. opiekę bardziej doświadczonych kolegów, szkolenia czy ścieżki przyspieszonego awansu. Ma to służyć rozwojowi kompetencji i przygotowaniu pracowników do pełnienia bardziej odpowiedzialnych funkcji.

Komisja bada doniesienia, według których Nike miała celowo dyskryminować białych pracowników, m.in. poprzez nieproporcjonalnie częste obejmowanie ich polityką zwolnień. EEOC podkreśla, że uzyskanie brakujących informacji jest niezbędne dla ustalenia czy polityka kadrowa firmy naruszyła obowiązujące prawo federalne.

– Śledztwo następuje w trudnym momencie dla Nike. Największy na świecie producent odzieży sportowej próbuje odzyskać pozycję po strategicznych błędach popełnionych w ostatnich latach, które doprowadziły do długotrwałego spadku sprzedaży. Zarząd pracuje nad wyeliminowaniem zalegających zapasów, przyspieszeniem rozwoju produktów i skupieniem się na sporcie i sportowcach – wyjaśnił „New York Times”.

Źródło: PAP

Sneakersy Nike Air Force 1
Amerykańska Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia wszczęła dochodzenie w sprawie giganta odzieżowego Nike ws. możliwego dyskryminowania białych pracowników przez firmę. Fot. Nozwmodzie.com.pl
Może zainteresować Cię również
Singu po fuzji z brytyjską spółką rusza z falą akwizycji w Europie
Polska spółka z pomocą amerykańskiego funduszu inwestycyjnego próbuje podbić europejski rynek cyfrowego zarządzania nieruchomościami. Rosnąć zamierza organicznie i przez akwizycje. Już przejmuje, jedną spółkę po drugiej.
03.02.2026
WIG20 lekko w dół. Dzień na GPW 2 lutego 2026
Główne indeksy na warszawskim parkiecie pod koniec dnia w poniedziałek odrobiły część strat z poranka. Najsłabszy w WIG20 pozostaje KGHM, którego akcje idą o ok. 5 proc. w dół przy wysokich obrotach.
02.02.2026
Zdeněk Bakala – miliarder, który zakończył 250-letnią epokę węgla w Czechach
4 lutego, przed południem na powierzchnię wyjedzie ostatni wózek węgla z czeskiej kopalni ČSM w Stonawie. Następnie do ostrawskiej katedry Bożego Zbawiciela przejdzie parada górników, którzy na miejscu odśpiewają swój hymn, po czym odprawiona zostanie msza za miejscową brać górniczą. Będzie to finał blisko 250-letniej historii wydobycia węgla kamiennego na terenie Czech.
04.02.2026
Ryzyko biznesowe w Afryce? BGK na ratunek
Wielu przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki afrykańskie obawia się ryzyka związanego z prowadzeniem tam działalności. Jednym ze sposobów jego ograniczenia jest skorzystanie z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który do 2030 r. planuje przeznaczyć 1,1 mld dolarów na wsparcie polskiego eksportu do Afryki.
04.02.2026
Poparcie dla polexitu wyszło z marginesu. Już niemal połowa elektoratu PiS i Konfederacji chce wyjścia Polski z UE
Za polskimi oknami trzyma mocny mróz. Dużo wyższą temperaturę możemy za to odnotować na polskiej prawicy. Szczególnie tam, gdzie nasz wzrok sięga nieco rzadziej – czyli w elektoraty partyjne. Najnowsze badania potwierdzają bowiem, że już jedna czwarta Polaków chce polexitu. Co ciekawsze – w tym niemal połowa elektoratów PiS i Konfederacji. Czy euroentuzjaści mają się czego obawiać?
04.02.2026
Konfederacja otwiera się na pomysły swojego elektoratu. O co chodzi w Projekcie 27 i jakie są polityczne cele partii?
Walka polityczna na prawicy nabiera intensywności. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ogłosił uruchomienie platformy pod nazwą Projekt 27, na której zwolennicy ugrupowania mogą zgłaszać swoje propozycje do programu wyborczego na 2027 r. To kolejny sygnał, że partia już teraz ustawia się pod przyszłą kampanię parlamentarną.
04.02.2026