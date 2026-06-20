Firmy z USA gotowe inwestować w Polsce w fabrykę paliwa do SMR i komponenty dla satelitów

Amerykańska spółka X-Energy deklaruje gotowość zainwestowania w Polsce blisko 1 mld dolarów w ramach projektu Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Z kolei Quantum Space rozważa produkcję w Polsce komponentów do satelitów oraz systemów służących ochronie i bezpieczeństwu infrastruktury satelitarnej w przestrzeni kosmicznej.

O planach inwestycyjnych amerykańskich firm w Polsce poinformował w serwisie X doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz.

X-Energy, która w kwietniu zadebiutowała na rynku Nasdaq, jest dostawcą technologii małych reaktorów jądrowych (SMR). Potencjalna inwestycja firmy w Polsce obejmowałaby budowę fabryki paliwa do reaktorów SMR IV generacji oraz centrum badawczo-rozwojowego, tworzonego we współpracy z wybranymi polskimi uczelniami.

Quantum Space planuje zainwestować w Polsce w produkcję komponentów dla satelitów oraz systemów służących ochronie i bezpieczeństwu infrastruktury satelitarnej w przestrzeni kosmicznej. Projekt wiązałby się również ze zlecaniem części produkcji polskim firmom.

Quantum Space to amerykańska firma działająca w branży kosmicznej, która rozwija statek kosmiczny Ranger przeznaczony do operacji w pobliżu Księżyca, serwisowania satelitów oraz zastosowań obronnych w kosmosie.

„W Pentagonie rozmawialiśmy o realizowanej przez nas nowej koncepcji regionalnego ekosystemu bezpieczeństwa – obszaru gospodarczo-militarnego basenu Morza Bałtyckiego, z częścią gospodarczą (Kaszubia) ulokowaną w Polsce. Fundamentem koncepcji jest zainicjowana w zeszłym roku przez MON Deklaracja Bałtycka” – napisał Maciej Samsonowicz na platformie X.

🇵🇱🇺🇸 Po prawie roku rozmów, kolejnym spotkaniu z Kamem Ghaffarianem - tym razem w Waszyngtonie, oraz wizytacji siedziby i prezentacji @xenergynuclear w kontekście przyszłych możliwości zasilania baz wojskowych - mamy deklarację gotowości do zainwestowania w Polsce blisko 1 mld… pic.twitter.com/gBMoLsbU76 — Maciej Samsonowicz (@NaszKaszub) June 19, 2026

W Departamencie Energii USA polska delegacja odbyła rozmowy z Tedem J. Garrishem, Assistant Secretary for Nuclear Energy odpowiedzialnym za amerykańską politykę w obszarze energetyki jądrowej, oraz Andrewem Rappem, Senior Advisor w Biurze Sekretarza Energii USA, zajmującym się strategicznymi projektami energetycznymi i współpracą międzynarodową.

„Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie energetycznym infrastruktury wojskowej, możliwościach wykorzystania technologii SMR oraz o roli nowoczesnych technologii energetycznych w budowaniu odporności północnej flanki NATO”.

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Źródło: PAP