Fizyczna AI nowym hitem. Inwestorzy są przekonani, że rynek robotów będzie wart biliony dolarów

Inwestorzy i analitycy rynku wierzą, że roboty humanoidalne staną się prawdziwym hitem na rynku. Rozwój fizycznej AI pozwoli bowiem na wprowadzenie maszyn nie tylko do fabryk, ale i do domów. Zdaniem ekspertów nadciąga bowiem „dekada robotów".

Zdaniem analityków przemysł robotyczny wzrośnie ponad 100 razy, co związane będzie z rosnącymi możliwościami fizycznej AI. Jak uważa Masayoshi Son, szef Softbanku, to właśnie z tego rynku wyrośnie kolejna firma, której wartość przekroczy bilion dolarów.

Z kolei Zornitza Todorova, analityk Barclays i autorka raportu „AI staje się fizyczna", uważa, że nadciąga „dekada robotów". – Obecnie rynek jest mały. Warty jest zaledwie 2–3 miliardy dolarów. Ale w 2035 r. jego wartość powinna przekroczyć 200 miliardów dolarów – tłumaczy.

Jej zdaniem przy rosnącej urbanizacji, coraz bardziej starzejącej się populacji i ludziach, którzy nie chcą wykonywać „nudnych, brudnych i niebezpiecznych prac", rola robotów będzie stawała się coraz większa. Zwłaszcza, że technologia staje się coraz bardziej dojrzała.

– Jesteśmy na krawędzi transformacji i dopiero poznajemy, co roboty potrafią. W miarę rozwoju technologii, gdy modele fizycznej AI będą stawać się lepsze i szybsze, to zobaczymy roboty w rolach skierowanych na usługi – tłumaczy.

Dwie fale robotyzacji

Jak wynika z jej raportu, pojawią się dwie fale robotów. Obecna, która potrwa do 2030 r. Maszyny pojawią się w budownictwie, rolnictwie, produkcji czy logistyce. W drugiej zaś fali pojawią się humanoidalne roboty w szkolnictwie, opiece medycznej czy opiece nad starszymi.

W pierwszej fali prowadzą zaś Chińczycy. To oni wprowadzili na rynek prawie połowę robotów przemysłowych – ok. 300 tys. sztuk. Tymczasem w USA wprowadzono zaledwie 34 tysiące takich maszyn.

Jason Pidcock, który zarządza funduszem Azjatyckiego Zysku w firmie Jupiter, jest tego samego zdania. Jak tłumaczy, za 10 lat będziemy widzieć inny świat. – Jednego robota będziesz miał w domu, twoja rodzina i znajomi też będą takiego mieli. Pełno ich będzie w fabrykach, w rządowych agencjach czy w siłach zbrojnych – tłumaczy. I też uważa, że na czele rozwoju robotów będzie Azja.

Podobnie twierdzi Dan Ives, dyrektor zarządzający z Wedbush Securities. Jego zdaniem roboty humanoidalne są największą okazją na rynku od czasów AI. Jego zdaniem rynek stanie się wart biliony dolarów i zmieni całkowicie zachowania konsumentów i firm.