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21.07.2026 13:00

Fizyczna AI nowym hitem na rynku? Samsung tworzy własny dział robotów

Akcje Samsunga idą w górę po tym, jak firma ogłosiła stworzenie nowego działu poświęconego produkcji robotów. Fizyczna AI staje się bowiem coraz bardziej popularna w biznesie.

koreańska siedziba Samsunga
Samsung bierze się za fizyczną AI i tworzy dział zajmujący się robotami. r. Fot. SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

Dział RX (Robotics eXperience) ma połączyć wszystkie zdolności Samsunga do tworzenia robotów. Jego celem jest stworzenie średnio- i długookresowej strategii, obejmującej zarówno pracę nad technologiami, jak i pełne wprowadzenie robotów na rynek.

To, zdaniem CNBC, oznacza wejście koreańskiej firmy w pełni na rynek fizycznej AI. Firma chce bowiem wydać ponad 19 bilionów wonów (ok. 48,5 mld złotych), by w Gumi stworzyć ośrodki badania i tworzenia fizycznej AI oraz produkcji robotów. Samsung planuje też stworzenie ośrodków badawczych w USA, Chinach i Japonii.

Fizyczna AI, czyli taka, w której roboty humanoidalne i przemysłowe same podejmują decyzje, staje się coraz bardziej popularna w biznesie. BMW prowadzi obecnie testy, jak roboty takie sprawdzają się w fabrykach samochodów i czy mogą wspomóc ludzkich pracowników w najbardziej monotonnych i niebezpiecznych zajęciach.

Jednocześnie Elon Musk zapowiada, że Tesla będzie wkrótce produkować humanoidalne inteligentne roboty Optimus.

Wprowadzenie takich robotów wymaga jednak budowy specjalnych modeli językowych, jak też fizycznej nauki maszyn. Nie są one bowiem w stanie korzystać z istniejących modeli, jak Claude czy ChatGPT, bo te LLM-y nie potrafią przekazać informacji o fizycznych działaniach wymaganych w miejscu pracy maszyny.

Przemysł chce, żeby roboty wzięły się wreszcie do pracy
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