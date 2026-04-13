13.04.2026 11:43

Forint najmocniejszy od czterech lat po zwycięstwie opozycji na Węgrzech

Węgierski forint umocnił się do najwyższego poziomu od 2022 r. po zwycięstwie opozycyjnej partii TISZA Petera Magyara. Poprawa widoczna jest także na węgierskiej giełdzie.

Kurs węgierskiej waluty w poniedziałek rano osiągnął poziom niewidziany od początku 2022 r. Za 1 euro Węgrzy płacą 365,7 forinta. W sobotę, na dzień przed wyborami, euro kosztowało 376,5 forinta.

Poprawa pozycji forinta jest widoczna także w stosunku do dolara i walut regionalnych.

Z kolei notowania węgierskiej giełdy w poniedziałek poszły w górę o 3 proc.

Bloomberg ocenia, że zwycięstwo Magyara może pomóc w odblokowaniu miliardów euro ze środków unijnych. Dotąd były zamrożone w zw. z konfliktem o praworządność na Węgrzech. Agencja podkreśliła, że lider Tiszy obiecał również podjąć kroki w kierunku przystąpienia kraju do strefy euro, co obniżyłoby koszty finansowania Węgier.

Po przeliczeniu niemal 99 proc. głosów TISZA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Daje jej to większość konstytucyjną. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Orbana może liczyć na 55 mandatów. Swoich przedstawicieli w parlamencie będzie miała również skrajna prawica – Ruch Naszej Ojczyzny, który może uzyskać 6 miejsc.

Koniec Orbánistanu. TISZA z większością konstytucyjną
Węgierska flag na tle ogarniętego wieczornym mrokiem, ośnieżonego gmachu parlamentu w Budapeszcie.
Kurs węgierskiej waluty w poniedziałek rano osiągnął poziom niewidziany od początku 2022 r.
Fot. Omar Marques/SOPA Images
Kategorie artykułu: Kultura
Titanic i gladiatorzy w Metaverse. Wyjątkowa wystawa w Fabryce Norblina
Od 10 kwietnia w Art Box Metaverse w warszawskiej Fabryce Norblina można zobaczyć dwie nowe wirtualne wystawy „Titanic – echa przeszłości” oraz „Gladiator – legendarna arena”. Dzięki nowej…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Nie tylko PKB. Czy zbliżamy się do krajów UE pod względem długości życia? 7 wykresów
PKB na mieszkańca dobrze opisuje poziom dobrobytu, ale nie mówi wszystkiego. Jednym z kluczowych parametrów jest zdrowie mierzone zarówno długością życia, jak i subiektywną oceną jego jakości. Polska…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Orbán nie ma już kasy, Magyar obiecuje miliardy z UE. W kampanii Zełenski przejął rolę Sorosa
Węgry potrzebują miliardów zamrożonych w UE, bo gospodarka po 16 latach rządów Viktora Orbána jest w opłakanym stanie, na skraju recesji. Władimir Putin i Donald Trump popierają tego samego kandydata.
10.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
Arnold Schwarzenegger: historia człowieka, który zawsze wraca
Nie ma planu B i z wytrwałości uczynił swoją dewizę. Z siłowni do Hollywood, z planu filmowego do gabinetu gubernatora, z politycznego szczytu w sam środek osobistego kryzysu. Arnold Schwarzenegger…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Bruksela zmienia zasady ratowania banków. Samorządy dostaną lepszą ochronę
Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące ratowania banków w kryzysie. Zmiany mają ułatwić wsparcie mniejszych instytucji i lepiej chronić samorządy, a Związek Banków Polskich chwali się, że…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste Świat
Amerykańska giełda nadal daje zarobić. Pięć strategii, które sprawdzają się w tym roku
Główny indeks akcji S&P 500 jest na minusie, a inwestorzy żyją w strachu przed geopolityką. Nie oznacza to jednak, że na amerykańskiej giełdzie nie da się zarobić. Są tam nie tylko spółki, ale całe…
13.04.2026