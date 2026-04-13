Forint najmocniejszy od czterech lat po zwycięstwie opozycji na Węgrzech
Węgierski forint umocnił się do najwyższego poziomu od 2022 r. po zwycięstwie opozycyjnej partii TISZA Petera Magyara. Poprawa widoczna jest także na węgierskiej giełdzie.
Kurs węgierskiej waluty w poniedziałek rano osiągnął poziom niewidziany od początku 2022 r. Za 1 euro Węgrzy płacą 365,7 forinta. W sobotę, na dzień przed wyborami, euro kosztowało 376,5 forinta.
Poprawa pozycji forinta jest widoczna także w stosunku do dolara i walut regionalnych.
Z kolei notowania węgierskiej giełdy w poniedziałek poszły w górę o 3 proc.
Bloomberg ocenia, że zwycięstwo Magyara może pomóc w odblokowaniu miliardów euro ze środków unijnych. Dotąd były zamrożone w zw. z konfliktem o praworządność na Węgrzech. Agencja podkreśliła, że lider Tiszy obiecał również podjąć kroki w kierunku przystąpienia kraju do strefy euro, co obniżyłoby koszty finansowania Węgier.
Po przeliczeniu niemal 99 proc. głosów TISZA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Daje jej to większość konstytucyjną. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Orbana może liczyć na 55 mandatów. Swoich przedstawicieli w parlamencie będzie miała również skrajna prawica – Ruch Naszej Ojczyzny, który może uzyskać 6 miejsc.