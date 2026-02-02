Francja ma budżet. Podczas obrad sześć prób uchwalenia wotum nieufności.

Zgromadzenie Narodowe Francji odrzuciło w poniedziałek wieczorem kolejny wniosek o wotum nieufności wobec rządu premiera Sebastiena Lecornu. Oznacza to, że przyjęty został budżet na bieżący rok.

Za wnioskiem - złożonym przez skrajną prawicę - opowiedziało się 130 deputowanych. Do jego przyjęcia niezbędnych było 289 głosów. Wcześniej parlament odrzucił analogiczny wniosek złożony przez część lewicy.

Ogółem podczas obrad nad budżetem opozycja sześć razy próbowała uchwalić wotum nieufności. Mniejszościowy gabinet Lecornu przetrwał głosowania głównie dzięki Partii Socjalistycznej (PS), która choć jest w opozycji i krytykuje budżet, zdecydowała się nie głosować przeciwko rządowi.

