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13.06.2026 18:00

Francja. Ukradli cenne dzieła Puszkina, szajka złodziei trafi do więzienia

Sześciu Gruzinów zostało skazanych w Paryżu na kary od 18 miesięcy w zawieszeniu do 7 lat bezwzględnego więzienia za kradzież cennych wydań klasyków rosyjskiej literatury, w tym poety Aleksandra Puszkina, z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Wyrok zapadł w nocy z piątku na sobotę.

Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych i skazanych za granicą, ale przekazano ich Francji. 50-letni Micheil Z., który dostał na Litwie trzy lata więzienia za kradzież w grupie przestępczej XIX-wiecznych wydań książek, otrzymał teraz we Francji najwyższą karę z całej szajki – 7 lat pozbawienia wolności, a także dożywotni zakaz przebywania na terytorium tego kraju.

49-letni Beka T., skazany w Estonii na trzy i pół roku więzienia, otrzymał teraz cztery lata pozbawienia wolności.

Dwaj inni mężczyźni byli nieobecni na procesie, gdyż zatrzymano ich w Gruzji, która nie wydaje własnych obywateli, i tam skazano na 5 lat. Sąd paryski wymierzył im karę 6 lat więzienia.

Dwoje pozostałych członków szajki pozostaje na wolności i są oni ścigani nakazem aresztowania.

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Prokurator podkreślił, że złodzieje – pięciu mężczyzn i kobieta – dokonali „kradzieży prawdziwych skarbów”. Było wśród nich dziesięć wydań Puszkina, w tym pierwsze wydanie jego „Borysa Godunowa” z 1825 roku.

Do przestępstwa doszło w 2023 roku. Według relacji AFP złodzieje udawali się do biblioteki jak zwykli czytelnicy i przeglądali rzadkie i cenne dzieła literackie. Fotografowali te książki i je mierzyli, aby następnie podmienić je na bardzo dokładne kopie. Biblioteka Narodowa Francji (BNF) odkryła kradzież i wyceniła straty na 650 tys. euro. Żadnej z tych książek nie odzyskano.

Źródło: PAP

Zdjęcie przedstawia panoramę Paryża z biurowcami w tle
Sześciu Gruzinów zostało skazanych w Paryżu na kary od 18 miesięcy w zawieszeniu do 7 lat bezwzględnego więzienia za kradzież cennych wydań klasyków rosyjskiej literatury. Fot. Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images
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