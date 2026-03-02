Francja zwiększy arsenał atomowy. Polska ma być zainteresowana odstraszaniem nuklearnym Paryża

Prezydent Emmanuel Macron ogłosił w poniedziałek, że Francja zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych. Powiedział też, że osiem krajów europejskich, w tym Polska, jest zainteresowanych zaawansowanym odstraszaniem nuklearnym Francji. Paryż jest jedną z 9 stolic, które już dysponują bronią jądrową.

Emmanuel Macron zapowiedział zwiększenie arsenału atomowego i ogłosił, że Francja nie będzie informować o liczbie głowic. Określił decyzję jako stopniowe przejście do zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Argumentował, że obecne czasy są okresem przełomów z wieloma zagrożeniami.

– Ten okres usprawiedliwia zaostrzenie francuskiego modelu odstraszania nuklearnego – zapewniał.

Francuski prezydent zapewnił też, że osiem krajów europejskich jest zainteresowanych zaawansowanym odstraszaniem nuklearnym Francji. Wśród nich ma być też Polska.

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. We wpisie na platformie X szef polskiego rządu potwierdził, że są prowadzone rozmowy z Francją ws. zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. „Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować” – napisał premier.

Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 2, 2026

Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem francuska armia dysponuje 290 głowicami nuklearnymi. Jej arsenał oparty jest o pociski odpalane z okrętów podwodnych i przenoszone przez samoloty Rafale.

Eksperci szacują, że łącznie na świecie jest około 12 tys. głowic jądrowych, z czego ponad 85 proc. znajduje się w arsenałach USA i Rosji. Według wyliczeń to Federacja Rosyjska ma więcej sztuk tej broni, jednak Stany mają więcej głowic w gotowości do użycia. Pozostałe kraje posiadające broń jądrową to Francja, Chiny, Wielka Brytania, Indie, Pakistan, Korea Północna i Izrael.

