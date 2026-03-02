Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 15:57

Francja zwiększy arsenał atomowy. Polska ma być zainteresowana odstraszaniem nuklearnym Paryża

Prezydent Emmanuel Macron ogłosił w poniedziałek, że Francja zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych. Powiedział też, że osiem krajów europejskich, w tym Polska, jest zainteresowanych zaawansowanym odstraszaniem nuklearnym Francji. Paryż jest jedną z 9 stolic, które już dysponują bronią jądrową.

Emmanuel Macron zapowiedział zwiększenie arsenału atomowego i ogłosił, że Francja nie będzie informować o liczbie głowic. Określił decyzję jako stopniowe przejście do zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Argumentował, że obecne czasy są okresem przełomów z wieloma zagrożeniami.

Ten okres usprawiedliwia zaostrzenie francuskiego modelu odstraszania nuklearnego – zapewniał.

Francuski prezydent zapewnił też, że osiem krajów europejskich jest zainteresowanych zaawansowanym odstraszaniem nuklearnym Francji. Wśród nich ma być też Polska.

Polecamy: Polska może potrzebować broni atomowej. Jaki będzie jej koszt?

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. We wpisie na platformie X szef polskiego rządu potwierdził, że są prowadzone rozmowy z Francją ws. zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. „Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować” – napisał premier.

Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem francuska armia dysponuje 290 głowicami nuklearnymi. Jej arsenał oparty jest o pociski odpalane z okrętów podwodnych i przenoszone przez samoloty Rafale.

Eksperci szacują, że łącznie na świecie jest około 12 tys. głowic jądrowych, z czego ponad 85 proc. znajduje się w arsenałach USA i Rosji. Według wyliczeń to Federacja Rosyjska ma więcej sztuk tej broni, jednak Stany mają więcej głowic w gotowości do użycia. Pozostałe kraje posiadające broń jądrową to Francja, Chiny, Wielka Brytania, Indie, Pakistan, Korea Północna i Izrael.

Źródło: PAP, XYZ

Koniec traktatu nuklearnego USA–Rosja. Świat wchodzi w erę bez limitów
Emmanuel Macron
Prezydent Emmanuel Macron ogłosił w poniedziałek, że Francja zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych.
Fot. PAP/Marcin Obara
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Atak na amerykańską bazę w Bahrajnie oczami Polaków
Małżeństwo Małgorzata i Marcin Lejmanowie, którzy mieszkają w Bahrajnie od 2016 roku, opowiada o ataku na zlokalizowaną na wyspie amerykańską bazę wojskową.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Trump w Washington Post: celem operacji „wolność dla Iranu”
Prezydent podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że celem ataków jest zapewnienie wolności Irańczykom i zmiana reżimu w Teheranie
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Izraelski oficer i dyplomata dla XYZ: Wojna przybierze inny obrót, jeśli zginie Chamenei
W sobotę rano Izrael zaatakował Iran. Uderzenia lotnictwa i pocisków rakietowych runęły na kraj. Wszyscy czekają na to, co zrobią Amerykanie, którzy zgromadzili w regionie znaczne siły lotnicze. Co wydarzy się w Iranie i jak długie działania zbrojne czekają Bliski Wschód? O ocenę sytuacji zapytaliśmy Uriego Halperina. To pułkownik rezerwy izraelskich sił zbrojnych, były attaché obrony Izraela przy NATO.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Drugi dzień walk po ataku na Iran. Konflikt rozlewa się na Bliski Wschód
Drugiego dnia konfliktu na Bliskim Wschodzie Izrael kontynuował ostrzeliwanie celów w Iranie. W ramach odwetu rakiety oraz drony wybuchały w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz pierwszy raz w Omanie. W Teheranie, ale również w miastach w Pakistanie i Indiach, na ulice wyszli ludzie, którzy oddali hołd zabitemu w amerykańsko-izraelskim ataku ajatollahowi Alemu Chameneiemu. Przedstawiciele Europy Zachodniej w powściągliwy sposób odnieśli się do działań swoich sojuszników, podkreślając, że próba obalenia władz w Iranie niesie nadzieję, ale też zagrożenie.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak na Iran. Trump: celem obrona Amerykanów i zniszczenie zdolności rakietowych
28.02.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Kodowanie to za mało. Jak AI zmienia zarobki i role programistów
Programiści, którzy potrafią współpracować z AI, notują rekordowe wzrosty wynagrodzeń i zyskują bezpieczeństwo zatrudnienia.
02.03.2026