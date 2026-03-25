Francuskie Lille wybrane na siedzibę Urzędu Celnego UE

Lille we Francji zostało wybrane na siedzibę Urzędu Celnego UE (EUCA) – poinformowała w środę cypryjska prezydencja w Radzie UE. Siedzibę nowej unijnej agencji wybrały w środę kraje członkowskie oraz Parlament Europejski.

Polska zabiegała, by siedziba nowego urzędu znalazła się w Warszawie. Stolica Polski zajęła trzecie miejsce w rywalizacji. Z Lille na ostatnim etapie przegrał Rzym.

Z konkursu odpadły również: Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Zagrzeb w Chorwacji, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii.

Pełnomocniczka ministra finansów i gospodarki ds. ubiegania się o ustanowienie siedziby EUCA Małgorzata Krok w rozmowie z PAP i Polskim Radiem podkreśliła, że Polska zajęła wysokie trzecie miejsce. Jej zdaniem zachęca to do myślenia o tym, by ubiegać się o inne agencje w przyszłości.

W środę po raz pierwszy przetestowano nową procedurę wyboru, która ma zapewnić prawo głosu obu unijnym instytucjom: Radzie UE z krajami członkowskimi oraz Parlamentowi Europejskiemu. Zgodnie z tą procedurą najpierw Rada UE i PE osobno wskazują po dwie preferowane kandydatury, a potem wspólnie w głosowaniach wybierają zwycięzcę aż do skutku. Lille wybrano w czterech turach głosowań.

– To jest dosyć skomplikowana procedura i prawdopodobnie będzie jeszcze ulegała modyfikacjom w przyszłości. Zarówno Rada, jak i Parlament chciałyby mieć dużo do powiedzenia przy takich wyborach, ale nie da się zrobić tak, żeby każda z tych instytucji miała tutaj rolę decydującą. To był pewnego rodzaju spór instytucjonalny, jak ułożyć tę procedurę tak, żeby obie strony były zadowolone – powiedziała Krok.

W konkursie szukano siedziby mogącej pomieścić 250 pracowników nowego urzędu, który ma odpowiadać za nadzór nad kontrolą celną w UE w obliczu rosnących wyzwań, związanych m.in. z usługami e-commerce.

Polska zaproponowała na siedzibę biurowiec Upper One budowany przy Alei Jana Pawła II w Warszawie, a także budynek w kompleksie Lipowy Office Park oraz Skyliner II.

