25.03.2026 17:37

Francuskie Lille wybrane na siedzibę Urzędu Celnego UE

Lille we Francji zostało wybrane na siedzibę Urzędu Celnego UE (EUCA) – poinformowała w środę cypryjska prezydencja w Radzie UE. Siedzibę nowej unijnej agencji wybrały w środę kraje członkowskie oraz Parlament Europejski.

Polska zabiegała, by siedziba nowego urzędu znalazła się w Warszawie. Stolica Polski zajęła trzecie miejsce w rywalizacji. Z Lille na ostatnim etapie przegrał Rzym.

Z konkursu odpadły również: Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Zagrzeb w Chorwacji, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii.

Pełnomocniczka ministra finansów i gospodarki ds. ubiegania się o ustanowienie siedziby EUCA Małgorzata Krok w rozmowie z PAP i Polskim Radiem podkreśliła, że Polska zajęła wysokie trzecie miejsce. Jej zdaniem zachęca to do myślenia o tym, by ubiegać się o inne agencje w przyszłości.

W środę po raz pierwszy przetestowano nową procedurę wyboru, która ma zapewnić prawo głosu obu unijnym instytucjom: Radzie UE z krajami członkowskimi oraz Parlamentowi Europejskiemu. Zgodnie z tą procedurą najpierw Rada UE i PE osobno wskazują po dwie preferowane kandydatury, a potem wspólnie w głosowaniach wybierają zwycięzcę aż do skutku. Lille wybrano w czterech turach głosowań.

– To jest dosyć skomplikowana procedura i prawdopodobnie będzie jeszcze ulegała modyfikacjom w przyszłości. Zarówno Rada, jak i Parlament chciałyby mieć dużo do powiedzenia przy takich wyborach, ale nie da się zrobić tak, żeby każda z tych instytucji miała tutaj rolę decydującą. To był pewnego rodzaju spór instytucjonalny, jak ułożyć tę procedurę tak, żeby obie strony były zadowolone – powiedziała Krok.

W konkursie szukano siedziby mogącej pomieścić 250 pracowników nowego urzędu, który ma odpowiadać za nadzór nad kontrolą celną w UE w obliczu rosnących wyzwań, związanych m.in. z usługami e-commerce.

Polska zaproponowała na siedzibę biurowiec Upper One budowany przy Alei Jana Pawła II w Warszawie, a także budynek w kompleksie Lipowy Office Park oraz Skyliner II.

Źródło: PAP

Rynek w Lille
Lille zostało wybrane na siedzibę Urzędu Celnego UE. Fot. Sylvain Lefevre/Getty Images
Wybory w Danii. Trzy scenariusze dla rządu i ich konsekwencje dla Polski
Ani tradycyjny czerwony blok skupiający partie lewicowe, ani niebieski blok prawicowy nie są w stanie samodzielnie osiągnąć wymaganych 90 mandatów w 179-osobowym Folketingu. Klucz do zamku Christiansborg trzyma ugrupowanie Umiarkowanych (Moderaterne), którego lider Lars Løkke Rasmussen może stać się architektem nowego duńskiego porządku. Sprawdzamy, jakie są możliwe koalicje i jak zmienią podejście Danii do polityki imigracyjnej, Ukrainy czy funduszy unijnych.
25.03.2026
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
Urodzeni w latach 90. wygrali gospodarczo. Kolejne pokolenia mogą mieć trudniej. A jak mieli starsi?
Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, różnią się między krajami i epokami. Z danych wynika, że Polacy urodzeni w połowie lat 90. trafili na wyjątkowy moment – szybki wzrost gospodarczy, który przyspieszał ich dochody w dorosłym życiu. Jednocześnie dorastali w realiach wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji. Porównaliśmy ich sytuację z równieśnikami z innych krajów. Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, mogą znacząco różnić się między krajami i epokami. Analiza średniego wzrostu PKB na osobę pokazuje, że Polacy urodzeni w połowie lat 90-tych XX wieku doświadczyli jak dotąd wyjątkowo szybkiego wzrostu gospodarczego w ciągu swojego życia – znacznie wyższego niż ich rówieśnicy w krajach rozwiniętych. Jednocześnie ich dzieciństwo przypadło na okres wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji gospodarczej.
23.03.2026
Pałac Prezydencki kontra Orlen. Awantura o wysokie rachunki Polaków za gaz
– Orlen w ubiegłym roku osiągnął 3,5 mld zł nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu. To oznacza, że łupił klientów, wykorzystując srogą zimę – ogłosił Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta. Paliwowy koncern odpiera zarzuty. A analityk giełdowy wskazuje, że wyliczenia Pałacu Prezydenckiego nie dają pełnego obrazu, jak wygląda rynek gazu w Polsce.
24.03.2026
Skąd wziąć kapitał na rozwój firmy? Przegląd możliwości finansowania przedsiębiorstw
W 2026 roku przedsiębiorcy nadal działają w wymagającym otoczeniu gospodarczym, w którym niepewność i presja kosztowa łączą się z szeroką, choć złożoną ofertą finansowania. Dostęp do kapitału jest, ale jego skuteczne wykorzystanie wymaga dziś przede wszystkim strategicznego dopasowania do etapu rozwoju firmy i poziomu ryzyka. Jak nie pogubić się w gąszczu instrumentów i wybrać rozwiązanie, które faktycznie przełoży się na rozwój biznesu?
25.03.2026
Czym grozi podatek od OC? Prezes Allianza o kontrowersyjnym projekcie i planach ubezpieczyciela (WYWIAD)
Składki OC są w Polsce poniżej ekonomicznej racjonalności, ceny muszą wzrosnąć. Jeśli politycy dołożą do tego zapowiadany podatek, kierowcy odczują to natychmiast. Z Marcinem Kulawikiem, prezesem Allianza, rozmawiamy o oczekiwaniach niemieckiego właściciela, cierpliwości w odbudowie pozycji wśród multiagentów i zmianach właścicielskich w Santanderze, jego głównym partnerze bankowym.
25.03.2026