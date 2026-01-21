„FT”: amerykański minister ds. handlu wygwizdany podczas uroczystej kolacji w Davos

Goście Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos, zebrani na uroczystej kolacji, wygwizdali amerykańskiego ministra ds. handlu Howarda Lutnicka – poinformował w środę brytyjski dziennik „Financial Times” („FT”). Według doniesień gazety taką reakcję miały wywołać agresywne wypowiedzi Lutnicka.

Jak przekazał „FT”, powołując się na świadków wydarzenia, podczas kolacji gospodarz – Larry Fink, szef jednej z największych firm inwestycyjnych BlackRock i współprzewodniczący WEF – usiłował załagodzić sytuację po prowokacyjnych wypowiedziach Lutnicka. Część gości opuściła salę. Gazeta nie zdołała ustalić, co dokładnie powiedział Lutnick ani co odpowiadali mu jego adwersarze.

Howard Lutnick: USA podążają w nowym kierunku

Dzień wcześniej amerykański minister opublikował w „FT” tekst, w którym zapowiedział, że amerykańska administracja jedzie do Davos, aby burzyć status quo.

„Jesteśmy tutaj w Davos, aby jasno powiedzieć jedno: dzięki prezydentowi Trumpowi kapitalizm ma w mieście nowego szeryfa” – oznajmił przedstawiciel waszyngtońskiej administracji.

Lutnick napisał również, że USA pod rządami Donalda Trumpa „podążają w nowym kierunku”.

„Jego administracja stawia Amerykę na pierwszym miejscu. Nie jedziemy do Davos, by wpasować się w szerszy obraz. Nie prosimy o pozwolenie ani nie zabiegamy o aprobatę. Jesteśmy tutaj, aby ogłosić: era Ameryki stawianej na ostatnim miejscu dobiegła końca” – ogłosił w artykule Lutnick.

Scott Bessent: Dania jest nieistotnym krajem

Z kolei minister finansów USA Scott Bessent poradził państwom europejskim we wtorek, by „wzięły głęboki oddech” i nie odpowiadały odwetem na zapowiedź nałożenia nowych ceł przez USA.

Już w środę, odpowiadając na pytanie o komentarz do tego, że Duńczycy wyprzedają amerykańskie obligacje, Bessent stwierdził, że „jest to nieważne, tak jak nieistotnym krajem jest Dania".

56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbywa się tuż po tym, jak prezydent USA Donald Trump zagroził europejskim krajom dodatkowymi cłami, jeśli Dania nie zgodzi się, aby USA „kupiły" od niej Grenlandię.

