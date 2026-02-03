"FT": USA, Europa i Ukraina porozumiały się ws. gwarancji bezpieczeństwa na czas zawieszenia broni

Ukraina wraz z USA i Europą uzgodniła trzystopniowy schemat reakcji na naruszenie przez Rosję negocjowanego wciąż zawieszenia broni – podaje „Financial Times”. Gwarancje mają przewidywać odpowiedź armii krajów europejskich oraz USA.

W pierwszym stopniu, w ciągu 24 godzin od naruszenia przez Rosję zawieszenia broni, Kijów miałby prawo wystosować ostrzeżenie dyplomatyczne. Gdyby okazało się nieskuteczne, armia ukraińska mogłaby odpowiedzieć na działania Moskwy.

Drugi stopień zakłada wkroczenie do akcji sił tzw. koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Kijów. W jej skład wchodzi około 30 państw, głównie z Europy, w tym Polska. Są tam też jednak Australia, Nowa Zelandia, Turcja i Japonia.

Ostatni, trzeci stopień oznacza skoordynowaną odpowiedź wojskową Zachodu z udziałem armii USA. Mogłoby do niej dojść w ciągu 72 godzin od naruszenia rozejmu.

Trzystopniowy schemat jest efektem serii rozmów, do których doszło w Paryżu w grudniu i styczniu – donosi „FT”, powołując się na źródła zaznajomione z wynikami spotkań.

W środę i czwartek w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich dojdzie do drugiej rundy rozmów pokojowych w formacie USA-Ukraina-Rosja. Do ostatniego i równocześnie pierwszego trójstronnego spotkania doszło 23 i 24 stycznia w Abu Zabi. Tamte rozmowy nie przyniosły porozumienia.

Źródło: PAP, XYZ