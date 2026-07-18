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18.07.2026 20:55

"FT": Zełenski rozważa odwołanie naczelnego dowódcy armii Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozważa zmianę na stanowisku naczelnego dowódcy armii ukraińskiej i zwolnienie z tej funkcji generała Ołeksandra Syrskiego w związku z trwającymi protestami – podał w sobotę „Financial Times”, powołując się na źródła w administracji prezydenckiej w Kijowie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma rozważać odwołanie naczelnego dowódcy ukraińskiej armii gen. Ołeksandra Syrskieg po tym, jak w kraju nasiliły się protesty po odwołaniu ministra obrony narodowej Michajła Fedorowa, mającego być skonfliktowanym z Syrskim. Fot. Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Zgodnie z ustaleniami brytyjskiego dziennika do zwolnienia Syrskiego ze stanowiska mogłoby dojść w przypadku znalezienia kandydata na jego miejsce. Warunkiem byłoby sprawne przekazanie dowodzenia, bez negatywnych skutków dla działań na linii frontu.

Według „FT” konflikt między naczelnym dowódcą armii a ministrem obrony Mychajłem Fedorowem był jedną z przyczyn dymisji tego ostatniego 14 lipca wraz z wymianą rządu premierki Julii Swyrydenko. Odejście Fedorowa ze stanowiska spowodowało masowe protesty społeczne w Ukrainie, przede wszystkim w Kijowie oraz w większych miastach takich jak Lwów, Odessa i Charków.

Jako minister obrony Fedorow zyskał dużą popularność dzięki wdrożeniu nowych, innowacyjnych sposobów prowadzenia wojny z Rosją oraz działaniom na rzecz zmiany skorumpowanego systemu zakupów zbrojeniowych i wprowadzeniu przetargów w przypadku większości zamówień.

Na sobotę i niedzielę zaplanowane są konsultacje prezydenta Ukrainy z dowódcami wojskowymi dotyczące dalszych działań w związku ze zmianami w rządzie i ich konsekwencjami – poinformował „FT”.

Syrski pełni funkcję naczelnego dowódcy armii ukraińskiej od lutego 2024 roku, gdy ze stanowiska został zwolniony generał Walerij Załużny, który następnie objął funkcję ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii.

Źródło: PAP

Protesty w Kijowie po odwołaniu ministra obrony narodowej
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