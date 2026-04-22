Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.04.2026
22.04.2026 13:24

Zen.com sfinalizował przejęcie ukraińskiego PINbanku

Polski fintech Zen.com sfinalizował przejęcie ukraińskiego PINbanku. Tym samym wszedł na rynek w Ukrainie i rozszerzył swoją działalność o lokalną infrastrukturę bankową.

Spółka chce zainwestować w rozwój działalności na nowym rynku 20 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury, wdrożenie technologii oraz rozwój oferty bankowości cyfrowej i płatności.

O planach Zen.com dotyczących przejęcia PINbanku pisaliśmy w XYZ na początku kwietnia. Wtedy podpisano umowę sprzedaży. Finalizacja wymagała uzyskania zgód regulacyjnych. Jak opisywaliśmy, Zen.com stał się pierwszą polską instytucją finansową, która przejmuje jeden z kilku ukraińskich banków wystawionych w 2026 r. na sprzedaż.

Transakcja została przeprowadzona w wyniku konkurencyjnego procesu prowadzonego przez ukraiński Fundusz Gwarantowania Depozytów Osób Fizycznych (DGF). Zen.com został wybrany jako inwestor oferujący najbardziej kompleksowy plan rozwoju banku i zabezpieczenia interesów jego klientów – podaje fintech.

– Umowa z Zen.com potwierdza skuteczność naszego procesu restrukturyzacji banku oraz utrzymujące się zainteresowanie międzynarodowych inwestorów ukraińskim sektorem bankowym. Oczekujemy, że wejście globalnego fintechu przełoży się na większą konkurencję na rynku usług finansowych w Ukrainie i poprawę dostępu do nich dla klientów – mówi o transakcji Olga Bilai, dyrektorka zarządzająca DGF.

Ukraina jest kluczowym rynkiem dla Zen.com

Jak podaje Zen.com, wejście do Ukrainy wpisuje się w długoterminową strategię spółki, zakładającą rozwój usług finansowych opartych na technologii oraz łączenie rynków lokalnych z globalnym systemem finansowym. Ukraina to dla fintechu jeden z kluczowych kierunków rozwoju w regionie.

– Ukraina ma duży potencjał wzrostu i jest dla nas rynkiem o strategicznym znaczeniu. Przejęcie PINbank to naturalny krok w realizacji naszej strategii budowy nowoczesnej, paneuropejskiej platformy finansowej, opartej na cyfrowych płatnościach i usługach transgranicznych – mówi Michał Bogusławski, dyrektor generalny Zen.com w Europie.

Przejęcie ukraińskiego banku stworzy szansę na jego transformację w nowoczesną instytucję finansową opartą na technologii i łączącą lokalne operacje z globalną infrastrukturą fintechu – podaje Zen.com. Spółka planuje rozwijać bankowość cyfrową, nowoczesne płatności oraz usługi transgraniczne, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania wielowalutowe, w tym rozwój w oparciu o ukraińską hrywnę. Rozszerzanie oferty ma następować stopniowo.

Jak podaje spółka, z perspektywy klientów przejęcie nie wiąże się z żadnymi zmianami operacyjnymi. „Wszystkie depozyty i środki pozostają w pełni bezpieczne, a ciągłość działania banku jest absolutnym priorytetem" – podano w komunikacie.

– Ochrona depozytariuszy i klientów zawsze pozostaje naszym najważniejszym zadaniem. Ta transakcja zapewnia ciągłość działania banku i bezpieczeństwo środków. Klienci PINbank nie muszą podejmować żadnych działań, a wszystkie dotychczasowe umowy pozostają w mocy – mówi Viktoriia Stepanets, wicedyrektor9ka zarządzająca w Funduszu Gwarantowania Depozytów.

PINbank trafił na sprzedaż po nacjonalizacji

Jak opisywaliśmy w XYZ, PINbank to bank z siecią oddziałów w całej Ukrainie, należy jednak do najmniejszych banków w tym kraju. Według Narodowego Banku Ukrainy jego udział stanowi 0,01 proc. aktywów tamtejszego sektora bankowego.

Jak wskazuje ukraiński portal „Ekonomiczna Prawda", bank należał do objętego sankcjami rosyjskiego biznesmena i prezesa moskiewskiego klubu piłkarskiego CSKA Jewgienija Ginera. Posiadał on 88,9 proc. akcji banku. Akcje Ginera znacjonalizowano po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Plan zakładał, że instytucja trafi do Ukrpoczty, aby działała w formie banku pocztowego. Ukraińska poczta jednak sama potrzebowała dokapitalizowania, więc bank wystawiono na sprzedaż.

Portal „Ekonomiczna Prawda" podaje, że wycena początkowa 100 proc. akcji PINbanku mogła wynieść 100-150 mln hrywien ukraińskich, czyli około 8,5–12,7 mln zł. Według źródeł portalu polscy inwestorzy zaproponowali nieco więcej, bo nawet 170–175 mln hrywien, czyli około 14,5–15 mln zł.

Michał Bogusławski, szef Zen.com na Europę
Ukraina ma duży potencjał wzrostu i jest dla Zen.com rynkiem o strategicznym znaczeniu – mówi Michał Bogusławski, szef Zen.com na Europę. Fot. materiały prasowe
