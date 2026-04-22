Polski fintech Zen.com sfinalizował przejęcie ukraińskiego PINbanku. Tym samym wszedł na rynek w Ukrainie i rozszerzył swoją działalność o lokalną infrastrukturę bankową.

Spółka chce zainwestować w rozwój działalności na nowym rynku 20 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury, wdrożenie technologii oraz rozwój oferty bankowości cyfrowej i płatności.

O planach Zen.com dotyczących przejęcia PINbanku pisaliśmy w XYZ na początku kwietnia. Wtedy podpisano umowę sprzedaży. Finalizacja wymagała uzyskania zgód regulacyjnych. Jak opisywaliśmy, Zen.com stał się pierwszą polską instytucją finansową, która przejmuje jeden z kilku ukraińskich banków wystawionych w 2026 r. na sprzedaż.

Transakcja została przeprowadzona w wyniku konkurencyjnego procesu prowadzonego przez ukraiński Fundusz Gwarantowania Depozytów Osób Fizycznych (DGF). Zen.com został wybrany jako inwestor oferujący najbardziej kompleksowy plan rozwoju banku i zabezpieczenia interesów jego klientów – podaje fintech.

– Umowa z Zen.com potwierdza skuteczność naszego procesu restrukturyzacji banku oraz utrzymujące się zainteresowanie międzynarodowych inwestorów ukraińskim sektorem bankowym. Oczekujemy, że wejście globalnego fintechu przełoży się na większą konkurencję na rynku usług finansowych w Ukrainie i poprawę dostępu do nich dla klientów – mówi o transakcji Olga Bilai, dyrektorka zarządzająca DGF.

Ukraina jest kluczowym rynkiem dla Zen.com

Jak podaje Zen.com, wejście do Ukrainy wpisuje się w długoterminową strategię spółki, zakładającą rozwój usług finansowych opartych na technologii oraz łączenie rynków lokalnych z globalnym systemem finansowym. Ukraina to dla fintechu jeden z kluczowych kierunków rozwoju w regionie.

– Ukraina ma duży potencjał wzrostu i jest dla nas rynkiem o strategicznym znaczeniu. Przejęcie PINbank to naturalny krok w realizacji naszej strategii budowy nowoczesnej, paneuropejskiej platformy finansowej, opartej na cyfrowych płatnościach i usługach transgranicznych – mówi Michał Bogusławski, dyrektor generalny Zen.com w Europie.

Przejęcie ukraińskiego banku stworzy szansę na jego transformację w nowoczesną instytucję finansową opartą na technologii i łączącą lokalne operacje z globalną infrastrukturą fintechu – podaje Zen.com. Spółka planuje rozwijać bankowość cyfrową, nowoczesne płatności oraz usługi transgraniczne, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania wielowalutowe, w tym rozwój w oparciu o ukraińską hrywnę. Rozszerzanie oferty ma następować stopniowo.

Jak podaje spółka, z perspektywy klientów przejęcie nie wiąże się z żadnymi zmianami operacyjnymi. „Wszystkie depozyty i środki pozostają w pełni bezpieczne, a ciągłość działania banku jest absolutnym priorytetem" – podano w komunikacie.

– Ochrona depozytariuszy i klientów zawsze pozostaje naszym najważniejszym zadaniem. Ta transakcja zapewnia ciągłość działania banku i bezpieczeństwo środków. Klienci PINbank nie muszą podejmować żadnych działań, a wszystkie dotychczasowe umowy pozostają w mocy – mówi Viktoriia Stepanets, wicedyrektor9ka zarządzająca w Funduszu Gwarantowania Depozytów.

PINbank trafił na sprzedaż po nacjonalizacji

Jak opisywaliśmy w XYZ, PINbank to bank z siecią oddziałów w całej Ukrainie, należy jednak do najmniejszych banków w tym kraju. Według Narodowego Banku Ukrainy jego udział stanowi 0,01 proc. aktywów tamtejszego sektora bankowego.

Jak wskazuje ukraiński portal „Ekonomiczna Prawda", bank należał do objętego sankcjami rosyjskiego biznesmena i prezesa moskiewskiego klubu piłkarskiego CSKA Jewgienija Ginera. Posiadał on 88,9 proc. akcji banku. Akcje Ginera znacjonalizowano po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Plan zakładał, że instytucja trafi do Ukrpoczty, aby działała w formie banku pocztowego. Ukraińska poczta jednak sama potrzebowała dokapitalizowania, więc bank wystawiono na sprzedaż.

Portal „Ekonomiczna Prawda" podaje, że wycena początkowa 100 proc. akcji PINbanku mogła wynieść 100-150 mln hrywien ukraińskich, czyli około 8,5–12,7 mln zł. Według źródeł portalu polscy inwestorzy zaproponowali nieco więcej, bo nawet 170–175 mln hrywien, czyli około 14,5–15 mln zł.

