Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
24.04.2026 09:32

Fundusz VO2 Ventures inwestuje 1,5 mln zł w warszawski startup Solar Spy

Fundusz venture capital VO2 Ventures zrealizował swoją pierwszą inwestycję, obejmując udziały w warszawskim startupie Solar Spy. W ramach pierwszej transzy fundusz zainwestował 1,5 mln zł. Łączna wartość wsparcia w ciągu najbliższych 12 miesięcy ma sięgnąć minimum 3–4 mln zł.

Za VO2 Ventures stoją partnerzy zarządzający: Andrzej Ziemiński, Marek Tarnowski oraz Tomasz Wołynko. Wiodącymi inwestorami indywidualnymi byli Maciej Duda oraz Maciej Zientara.

Solar Spy to spółka, która rozwija rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, wspierające zarządzanie farmami fotowoltaicznymi. Rozwiązanie Solar Spy ma ułatwiać zarządzanie tymi instalacjami.

– Rynek fotowoltaiki wchodzi w etap, w którym kluczowe staje się nie tylko budowanie nowych mocy, ale przede wszystkim efektywne zarządzanie istniejącymi aktywami. Solar Spy rozwija technologię, która realnie odpowiada na te potrzeby – mówi Tomasz Wołynko, partner zarządzający w VO2 Ventures.

Platforma rozwijana przez spółkę umożliwia prognozowanie i zdalne zarządzanie produkcją, wykrywanie usterek oraz komunikację za pomocą chatbota AI. Spółka do tej pory realizowała projekty dla farm o łącznej mocy przekraczającej 4 GW, współpracując z właścicielami i operatorami instalacji w Polsce i na rynkach zagranicznych. Technologia Solar Spy została już zweryfikowana w 12 krajach na 3 kontynentach.

Inwestycja VO2 Ventures ma wesprzeć dalszy rozwój produktu oraz skalowanie rozwiązania na globalnym rynku, w szczególności w obszarze zaawansowanej analityki oraz warstwy AI.

VO2 Ventures chce inwestować w startupy wchodzące na światowe rynki

W grudniu 2025 r. VO2 Ventures znalazł się w gronie funduszy wybranych przez PFR Ventures w ramach programu rozwoju rynku VC zasilanego z budżetu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

VO2 Ventures koncentruje się na inwestycjach w spółki technologiczne o globalnym
potencjale, działające m.in. w obszarach SaaS, AI, cleantech, fintech oraz IoT. Fundusz chce inwestować w startupy wchodzące na duże rynki globalne.

Kapitalizacja funduszu to 81,25 mln zł, z czego 65 mln zł to wkład PFR Ventures. W fundusz zainwestowało łącznie ośmiu inwestorów prywatnych.

Partnerzy zarządzający VO2: Andrzej Ziemiński, Marek Tarnowski oraz Tomasz Wołynko
Fundusz VO2 Ventures, zainwestował 1,5 mln zł w warszawski startup Solar Spy. Na zdjęciu partnerzy zarządzający VO2:
Andrzej Ziemiński, Marek Tarnowski oraz Tomasz Wołynko. Fot. materiały prasowe
