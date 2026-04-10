Fundusze SAFE dostępne już dla 18 krajów UE

Rada UE przyjęła decyzje wykonawcze, dzięki którym pomoc finansowa w ramach programu SAFE zostanie udostępniona kolejnym dwóm państwom członkowskim UE: Czechom i Francji – poinformowała na swojej stronie Rada. Dodała, że łącznie już 18 krajów UE, w tym Polska, jest objętych programem.

„Tym samym po dwóch rundach finansowania zakończonych na początku roku łączna liczba państw członkowskich objętych programem wzrosła do 18” – napisano.

Są to: Czechy, Francja, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Rumunia, Estonia, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja i Finlandia.

W połowie marca rzecznik KE Thomas Regnier poinformował, że Komisja Europejska finalizuje umowę pożyczkową w ramach SAFE, aby móc podpisać ją z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę w kwietniu.

W styczniu Komisja Europejska zaakceptowała polski plan narodowy dotyczący wydatkowania pieniędzy pożyczkowych na obronność z unijnego programu SAFE. Polska wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro.

Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, zgłaszając zapotrzebowanie na prawie jedną trzecią puli programu.

Pod koniec stycznia premier Donald Tusk poinformował, że ponad 80 proc. pieniędzy z programu SAFE zostanie wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.

Okres dostępności pożyczek SAFE, odpowiadający okresowi, w którym można zatwierdzać płatności na rzecz danego państwa członkowskiego, kończy się 31 grudnia 2030 r.

