20.03.2026 19:08

Gaz-System chce przebić rekord eksportu gazu

Tylko w I kw. 2026 r. eksport gazu za granicę może przekroczyć 1 mld m sześc., – przekazał prezes Gaz-Systemu. Celem spółki jest pobicie rekordu z 2025 r.

W 2025 r. Gaz-System przesłał za granicę rekordowe 2 mld m sześc. gazu. Celem na 2026 r. jest pobicie tego wyniku.

„Wyniki przesyłu w eksporcie w ciągu pierwszych miesięcy roku pozwalają mi z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że tylko w pierwszym kwartale tego roku możemy przekroczyć 1 mld m sześc.” – powiedział Sławomir Hinc, prezes spółki.

Jego zapewnia, że te dane pokazują, że Polska i Gaz-System stają się już regionalnym graczem.

Głównym rynkiem, na który trafia surowiec z Polski, jest Ukraina. Pod koniec 2025 r. Gaz-System zakończył rozbudowę urządzeń na granicy polsko-ukraińskiej, dzięki czemu może przesyłać tam więcej gazu.

Innych dużych inwestycji nie planujemy na razie prowadzić” – stwierdził. Zapowiedział jednak sprawdzenie, czy istnieje zapotrzebowanie na zwiększenie dostaw na Ukrainę. Przeprowadzane w przeszłości badania pokazywały, że nie. Wyniki mają być znane w drugiej połowie 2026 r.

Źródło: PAP

Chaos w myOrlen. Zmiana nazwy zaskoczyła odbiorców gazu
Głównym rynkiem, na który trafia surowiec gaz z Polski, jest Ukraina.
Może zainteresować Cię również
Główne indeksy na czerwono, energetyka wytraca część wzrostów. Orange najlepszy w WIG20. Dzień na GPW 18 marca 2026 r.
Środa przyniosła spadki wszystkich głównych indeksów na warszawskiej giełdzie. Wśród spółek WIG20 najlepiej wypadł Orlen, z kolei najsłabszy był CD Projekt. Spółki energetyczne zniżkowały po dwucyfrowych wzrostach z wtorku. Inwestorzy czekają na decyzję Fed ws. stóp procentowych w USA.
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Biedronka kupi część Carrefoura? Żabka: To nie zatrzyma naszej ekspansji
Lider handlu spożywczego jest zainteresowany franczyzowym biznesem francuskiej sieci, co mogłoby zagrozić planowi otwarcia kolejnych tysięcy Żabek. Największy operator małoformatowych sklepów bez obaw podkreśla, że Carrefour ma ich mniej niż 500, więc sam prawie trzykrotnie więcej otwiera w rok. Świętuje rekordowe wyniki, w tym przebicie 1 mld zł zysku netto, i jest na dobrej drodze do 45 mld zł końcowej sprzedaży.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Wybory na Węgrzech. Czyja wizja lepsza?
Powoli, zdecydowanymi krokami zbliża się 12 kwietnia, data węgierskich wyborów, które – jak wszystko na to wskazuje – tym razem będą miały znaczenie nie tylko dla Węgier, ale też regionu i całej Europy. A to dlatego, że ukształtowały się tam dwa duże obozy polityczne o zupełnie odmiennych obliczach i wizjach przyszłości.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Broń atomowa w Polsce – konieczność czy fanaberia? Problemów jest więcej, niż myślimy
W obliczu narastającego zagrożenia Europa zbroi się na potęgę. Wracają także dyskusje, poświęcone reliktowi Zimnej wojny: odstraszaniu nuklearnemu. Także w kontekście posiadania broni jądrowej przez Polskę.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
11 lokali i plany dalszej ekspansji. Pita Bros chce zbudować sieć greckiego street foodu
Zaczęli od próbnej sekcji w menu w restauracji ich ojca, potem sprzedawali wyłącznie przez aplikacje, a dziś mają 11 lokali stacjonarnych z greckim street foodem i myślą o kolejnych. Twórcy Pita Bros., czyli bracia Vafidisowie, uważają, że w Polsce wciąż brakuje takich smaków.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Trump blokuje most między USA a Kanadą. W tle miliardy i interesy starej przeprawy
Prezydent USA Donald Trump budował mur na południowej granicy. Teraz na północy sprzeciwia się otwarciu nowego mostu między Kanadą a USA – choć inwestycja została już zbudowana i sfinansowana przez Kanadę. W tle są miliardy dolarów, interesy właścicieli starej przeprawy i koszty dla przemysłu motoryzacyjnego.
20.03.2026