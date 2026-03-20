Gaz-System chce przebić rekord eksportu gazu

Tylko w I kw. 2026 r. eksport gazu za granicę może przekroczyć 1 mld m sześc., – przekazał prezes Gaz-Systemu. Celem spółki jest pobicie rekordu z 2025 r.

W 2025 r. Gaz-System przesłał za granicę rekordowe 2 mld m sześc. gazu. Celem na 2026 r. jest pobicie tego wyniku.

„Wyniki przesyłu w eksporcie w ciągu pierwszych miesięcy roku pozwalają mi z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że tylko w pierwszym kwartale tego roku możemy przekroczyć 1 mld m sześc.” – powiedział Sławomir Hinc, prezes spółki.

Jego zapewnia, że te dane pokazują, że Polska i Gaz-System stają się już regionalnym graczem.

Głównym rynkiem, na który trafia surowiec z Polski, jest Ukraina. Pod koniec 2025 r. Gaz-System zakończył rozbudowę urządzeń na granicy polsko-ukraińskiej, dzięki czemu może przesyłać tam więcej gazu.

„Innych dużych inwestycji nie planujemy na razie prowadzić” – stwierdził. Zapowiedział jednak sprawdzenie, czy istnieje zapotrzebowanie na zwiększenie dostaw na Ukrainę. Przeprowadzane w przeszłości badania pokazywały, że nie. Wyniki mają być znane w drugiej połowie 2026 r.

Źródło: PAP