Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.03.2026
23.03.2026 10:16

Gaz w Europie mocno drożeje. USA i Iran wymieniają się groźbami

Ceny gazu w Europie rosną w poniedziałek. Rynek obserwuje wymianę gróźb pomiędzy USA a Iranem w sprawie Cieśniny Ormuz, co zwiększa nerwowość na już i tak niestabilnym rynku paliw – informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 62,02 euro za MWh, wyżej o 4,7 proc., po wzroście wcześniej o 5 proc.

W weekend nastąpiła eskalacja retoryki ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził, że jego kraj zniszczy irańskie elektrownie, jeśli Cieśnina Ormuz nie zostanie w pełni otwarta w ciągu 48 godzin. W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oznajmił, że jeśli Trump spełni groźby, to Iran całkowicie zamknie Ormuz.

Donald Trump oświadczył, że jeśli Cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta, to USA zniszczą irańskie elektrownie, zaczynając od największej. W odpowiedzi IRGC ostrzegł, że jeśli Trump spełni groźby, to Iran nie tylko całkowicie zamknie Ormuz, ale też zniszczy przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem, a obiekty energetyczne w krajach, gdzie znajdują się bazy amerykańskie, staną się „legalnym” celem.

Według irańskiego ministra energii Abbasa Aliabadiego irańska infrastruktura wodna i energetyczna doznała poważnych strat na skutek amerykańsko‑izraelskich ataków.

Czytaj także: Wielka Brytania: nie ma raportów, które potwierdzają, że Iran planuje zaatakować Europę

Zapasy gazy w Europie wymagają uzupełnienia

Traderzy uważnie obserwują dane o zapasach gazu w Europie. Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 28,5 proc. wobec średniej 5‑letniej na tę porę wynoszącej 41 proc. W magazynach znajduje się obecnie 325,45 TWh gazu – wynika z najnowszych wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

Stary Kontynent potrzebuje w tym roku dużych ilości LNG, aby odbudować uszczuplone rezerwy tego paliwa. Komisarz UE ds. energii Dan Jorgensen napisał w zaleceniu dla państw członkowskich o wcześniejszym rozpoczęciu przez nie uzupełniania gazu w magazynach, aby uniknąć konkurencji z innymi krajami, zwłaszcza z Azji, podczas okresu letniego.

„Rządy państw w Europie powinny też obniżyć swoje cele dotyczące uzupełnienia magazynów gazu do 80 proc. i maksymalnie wykorzystać elastyczność oferowaną przez prawo UE" – napisał w piśmie do krajów UE.

Tymczasem analitycy Goldman Sachs Group Inc. piszą w rynkowej nocie, że szeroko zakrojone ataki na infrastrukturę energetyczną na Bliskim Wschodzie w ubiegłym tygodniu sugerują, iż zakłócenia w dostawach energii potrwają dłużej, niż wcześniej przewidywano.

Goldman Sachs podwyższył swoje szacunki cen gazu w II kw. na ICE Entawex Dutch TTF do 72 euro za MWh z 63 euro za MWh w poprzedniej prognozie.

Czytaj także: Ceny hurtowe paliw Orlenu znacznie w górę. Analitycy spodziewają się dalszych wzrostów

Źródło: PAP

Gazowiec przy terminalu LNG w Świnoujściu. Fot. Gaz-System
Kategorie artykułu: Biznes
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
BMW przyspiesza automatyzację. Roboty AI wejdą do fabryk
BMW chce mocniej zautomatyzować produkcję i sięga po nową generację robotów wyposażonych w „fizyczną sztuczną inteligencję”. Maszyny mają uczyć się od ludzi, przejmować najbardziej monotonne i niebezpieczne zadania oraz zwiększać elastyczność fabryk bez deklarowanego zastępowania pracowników.
22.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Biedronka kupi część Carrefoura? Żabka: To nie zatrzyma naszej ekspansji
Lider handlu spożywczego jest zainteresowany franczyzowym biznesem francuskiej sieci, co mogłoby zagrozić planowi otwarcia kolejnych tysięcy Żabek. Największy operator małoformatowych sklepów bez obaw podkreśla, że Carrefour ma ich mniej niż 500, więc sam prawie trzykrotnie więcej otwiera w rok. Świętuje rekordowe wyniki, w tym przebicie 1 mld zł zysku netto, i jest na dobrej drodze do 45 mld zł końcowej sprzedaży.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Społecznie zaangażowane abstrakcje w MSN: Jarema, Mehretu i Tran
W świecie biznesu CSR i ESG, a w świecie sztuki forma, materia i symbol to sposoby sygnalizowania i reagowania na kwestie ważne społecznie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawy trzech artystek, dla których abstrakcja i zaangażowanie to wspólne mianowniki twórczości.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Pułapka eurosceptycyzmu. PiS ryzykuje nastrojami antyunijnymi
Nie tylko premier Donald Tusk sugeruje Prawu i Sprawiedliwości flirt z nastrojami polexitowymi. Zwracają na to uwagę również osoby bliskie środowisku PiS. Choć partia Jarosława Kaczyńskiego nie deklaruje chęci wyjścia z Unii Europejskiej, w rywalizacji z ugrupowaniem Grzegorza Brauna coraz wyraźniej zaostrza antyunijną retorykę. To jednak wiąże się dla niej ze sporym ryzykiem.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Obronność, czyli nowy wspólny mianownik gospodarczy państw średniej wielkości. Jak Kanada znajduje sojuszników poza USA
Jak w praktyce wygląda przedstawiona w Davos przez premiera Kanady Marka Carneya doktryna sojuszy middle powers, państw ważnych, choć nie wielkich mocarstw? Dla najbliższych sojuszników to gospodarka i obronność w jednym.
23.03.2026